Considero i Witchwood uno dei gruppi più talentuosi della scena “vintage rock” contemporanea, uno di quelli capaci di distinguersi per la sua impressionante forza espressiva, in un contesto dove è molto facile scadere nel manierismo e nell’approccio calligrafico.Un risultato che arriva “da lontano” e di cui questirappresentano un importanteevolutivo.Nati nel 2008, i nostri pubblicano “” nel 2009 (per poi giovarsi l’anno successivo della distribuzione Black Widow Records), palesando fin da subito una spiccata attitudine per l’e la psichedelia deie ottenendo buonissimi riscontri di pubblico e critica.Un cambiamento d’interessi in alcuni membri del gruppo porta bruscamente alla sua dipartita, mentre, voce e principale compositore di musiche e testi, consapevole della bontà del progetto, decide di continuare con una nuova denominazione, portando con sé(proveniente dai Bad Ambition ed entrato neialla fine del 2010), per la nuova avvincente avventura musicale concretizzatasi (finora) in due gioiellini in note denominati “” e “”.Questa ristampa curata dalla(l’attuale etichetta dei Witchwood), pubblicata anche in vinile e aggiornata nella grafica di copertina, è l’occasione per (ri)scoprire quanto ifossero abili nel dichiarare apertamente il proprio amore per Deep Purple, Uriah Heep, The Allman Brothers Band, Pink Floyd, Led Zeppelin e Atomic Rooster senza per questo sentirsi “in imbarazzo”, dimostrando che anche la devozione più radicata può produrre canzoni di grande valore artistico, piuttosto variegate e molto intense.Nell’albo troverete vibranti pulsazioni di marca Free/Heep/Purple-come “” e “” e le sonnacchiose scoriedi “”, ma anche il liquido lirismo strumentale di "”, la tensione drammatica di "” e le fosche suggestionidi "”, e quando il quadro complessivo si completa, infine, con la solenne opulenza di "” e il travagliato ardoredi “” appare chiaro che l’opera è da ritenersi una sequenza di frammenti sonori che probabilmente non cambieranno la “storia” della musica e tuttavia si fanno ricordare per la loro incisività compositiva e per il prepotente trasporto emotivo che cagionano nei sensi dell’ascoltatore.Se ancora non l’avete fatto, è giunto il momento di aggiungere “” alla vostra preziosa collezione di dischi … l’attesa per un nuovo lavoro dei Witchwood sarà certamente più lieve …