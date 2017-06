Il terzo album del gruppo tedesco deiè un’esplosione di rock’n’roll bello tirato e cazzuto, “no bullshit”, come si dice in questi casi.Inutile girarci intorno, il gruppo rimanda in modo palese alla band del compianto Lemmy in tutto e per tutto a partire dal vocione abrasivo del buone se siete dei nostalgici questo è il vs disco anche se, è bene precisarlo, non c’è emulazione.Qui il R’n’R sporco e diretto dei Motorhead è rielaborato con un songwriitng fresco e potente, con una produzione “raw” ma allo stesso tempo pulita e il disco ( che esce anche in formato box-set con un cd supplementare “con Overkill, Iron Fist, Bomber, Ace Of Spades , tanto per non smentirsi ) scorre via che è un piacereGià l’iniziale “”, che ricorda “” dei Motorhead, ci offre un bel riff veloce e anthemico che invita all’ headbanging, segue il boogie-rock alla Status Quo della titletrck che vi farà sicuramente ballare, mentre “” è cadenzata e potente come “” vecchio hit della band di Lemmy, “” è un r’n’r guidato da una sleaze guitar ( una nota di merito va all’unica ascia Henny Wolter per i riff che ha saputo creare e per il tiro dato alle canzoni ),” ha un riff alla “dei Saxon,si apre con una chitarra aperta che ben presto costruisce un muro di suono imponente sorretto dalla doppiacassa a manetta, “(bellissima e goliardica) è anch’essa sostenuta da un efficacissimo giro di chitarra che disegna una heavy-rock song nella quale il chorus è da cantare a pieni polmoni, “” è un lento bello potente che ricorda la track( indovinate di chi?!), il disco prosegue con”, up-tempo abbastanza classico, “” è un tentativo riuscito a metà di suonare una canzone punk, qui è più r’n’r che punkeggiante, ma non è malvagia,è un pezzo, tirato, duro, con la chitarra che disegna trame alla “fast” Eddie Clarke,è una sorta di ballad elettrica che inizia con pennate secche di Wolter sulle quali si erge il vocione di Oimel in una melodia che ricoda i primi Kiss. Ci sono anche 2 bonus track, la prima è “Russian Rocket” è un rock’n’roll tirato che ricorda i brani piu’ veloci dei GnR e chiude la cadenzata, hardrockeggiantePer chi non lo sapesse, Henny Wolter e Klaus Sperling (drums) sono vecchi leoni della scena metal che hanno diviso il palco con gente del calibro di Motörhead, Kiss e Status Quo e sono stati membri originali di bands quali Thunderhead, Sinner e Primal Fear. Henny ha suonato la chitarra per Dan McCafferty dei Nazareth e Lou Gramm dei Foreigner e la musica degli Dei Della Nitro ha radici ben salde nel Blues infarcito di duro, sporco Rock´n Roll. Niente di nuovo direte voi .. verissimo, ma a volte la coerenza è la miglior risposta per chi ama la buona musica.