In situazioni come queste è abbastanza normale essere (almeno un po’) “sospettosi”.Quanta “serietà” e “autenticità” ci possono essere in due musicisti che hanno costruito le loro carriere in formazioni come Soilwork, Arch Enemy, Spiritual Beggars e King Diamond, quando decidono di impegnarsi in un progetto diE’ difficile stabilirlo in maniera inequivocabile, eppure, giunti ormai al terzo albo, una cosa è chiara … idisono un gruppo assai abile nel rievocare le gesta di Boston, ELO, Sweet, Journey, Toto e Doobie Brothers, generando un perfettodi esuberanza e raffinatezza, pieno di melodie adescanti, catalizzanti armonizzazioni vocali e vaporosa musicalità.” è l’ennesima testimonianza di una genuina attitudine a questi suoni e a questo punto sono propenso a confidare in un’encomiabile “apertura mentale” di, supportati nell’impresa da sodali altrettanto preparati e ispirati.Alimentato da un intrigante concept “spaziale” (con protagonista femminile …), il primo frutto della collaborazione professionale dellacon la prestigiosa, rivela immediatamente tutta la sua spiccata vocazione alloattraverso l’irresistibile richiamo dell’”, subito doppiata dall’”, un’acuminata scheggia sonica che non sarà semplice sradicare dalla corteccia cerebrale.” celebra con gusto gli Styx più “commerciali”, “” potrebbe tranquillamente essere il risultato di unatra Kiss ed Electric Light Orchestra e sono certo che lo stessoapprezzerebbe molto il modo in cui i suoi precetti sono stati applicati nella deliziosa “”, in cui si apprezzano altresì riflessi della tipica urgenza dei REO Speedwagon.Le scansionidi “” non sfigurerebbero nemmeno su “”, “” è una “chicca” Journey-di notevole efficacia, mentre l’appassionante “” aggiunge un pizzico di grinta supplementare al programma.Se avevate ancora dei dubbi sul valore degli svedesi e dell’opera, credo che la splendida “”, con la sua evocativa struttura armonica, li fugherà in maniera istantanea, lasciando poi al vivace clima enfatico di “” il compito di porre il sigillo a un disco che si ha subito tanta voglia di riascoltare.potranno anche, forse, far “storcere il naso” a qualche purista e non saranno proprio un esempio di “originalità”, ma sanno come trattare al meglio la materia melodica e produrre fiotti imperiosi di benefiche vibrazioni … in fondo, senza troppe paranoie, è questo ciò che conta per davvero.