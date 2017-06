Con “” gliriprendono il filo del loro discorso musicale esattamente dal punto in cui l’avevano lasciato ai tempi dell’esordio eponimo … tentare di offrire al pubblico dell’un credibile “ponte” tra passato e presente del genere, rivitalizzando con grinta e taglio sonoro attuali dogmi stilistici ampiamente consolidati e “familiari”.Una sorta ditra Deep Purple, Whitesnake e Alter Bridge, insomma, pilotato da una delle migliori voci delle nuove generazioni del, capace di alternare vigoree languidità con enorme abilità e disinvoltura.Tutto bene, dunque? Beh …, anche se forse sarebbe meglio dire, poiché da questi ragazzi era lecito attendersi addirittura qualcosa di più.Al disco manca probabilmente lo “scatto” decisivo e sebbene si sia di fronte ad un prodotto di notevole qualità, l’impressione è che una scrittura emotivamente un po’ “altalenante” e un velo leggero di manierismo gli impediscano un imperioso decollo verso l’empireo del settore.La partenza è parecchio confortante … “” toglie un po’ di “polvere” (per quanto nobilissima,…) a Rainbow e Whitesnake, “” rievoca l’energia deie “” scatena un tipo di brividi d’emozione “figlio” di quelli procurati dall’ascolto di opere come “” e “”.Si continua con iladescante di “” e con le vigorose cadenze notturne di “”, “roba” decisamente godibile e tuttavia non proprio “sbalorditiva”, mentre una scossa d’intensità superiore la riserva l’ardore irresistibile di “”, un pezzo davvero emozionante, con l’ugola portentosa disugli scudi.Il seducente tocco esotico di “”, la grintadi “” e la pulsante “” garantiscono “buone vibrazioni” e riescono abbastanza facilmente a conquistare l’attenzione, ma per catalizzarla veramente è necessario attendere, dopo la solo gradevole “”, il crescendo elettro-acustico di “” e, soprattutto, l’avvincente linea armonica di “”, per quanto mi riguarda il brano più riuscito dell’intera raccolta.Glinon deludono i loro numerosi estimatori che però, ne sono convinto, in tutta onestà non potranno considerare questo “” l’apice artistico di un gruppo dotato di un enorme potenziale, in parte ancora inespresso.Attendiamo con fiducia il momento in cui, magari scavando a fondo nella propria “anima”, labritannica riuscirà a raggiungere quellache la stampa del loro paese (con un pizzico di quel “campanilismo” che spesso la contraddistingue) le ha assegnato fin dal primo contatto.