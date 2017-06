Eccolo il volume II del tribute ai DD dalla band di Ivo Ricci, in uscita in questi giorni a non molti mesi dal precedente.Il progetto di coverizzare la musica pop degli eighties continua quindi col secondo capitolo dedicato ai grandi, un gruppo che forse inaspettatamente piace anche a molti metallari!Le versioni sono qui rappresentate in maniera abbastanza fedele agli originali, certamente le chitarre sono metal, il ritmo più sostenuto e l'impronta generale è più dura, ci sono accelerazioni improvvise come in "" o stop&go come in "" ( a mio parere il pezzo migliore insieme a "" che gode di un intreccio chitarristico pregevole ), così come ottima è la versione di "", veloce e con una linea di basso funkeggiante, mentre l'unico appunto che mi permetto di fare (ma più che altro è un consiglio per eventuali volumi III o IV) è quello di inserire qualche tastiera, Nick Rhodes col suo apporto nella musica dei DD è imprescindibile. Analogamente una produzione più curata eviterebbe forse che i suoni risultassero troppo simili lungo tutta la durata del disco che comunque scorre via piacevolmente sorretto da una prova strumentale buona ed originale e da voicals che senza esagerare, ricordano pure Simon Le Bon... Duraniani on-line, questo tribute è per voi!