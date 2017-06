Vi dirò la verità: non sapevo cosa aspettarmi chiedendo in redazione la possibilità di recensire questo, debut album dei finlandesi(apro e chiudo parentesi: monicker spettacoloso!) edito daCerto la preview dell'artwork mi aveva ben impressionato, mescolando elementi medievaleggianti e fantasy, ma questo non poteva essere sufficiente poichè non sempre la qualità della proposta va di pari passo con la bellezza delle cover.Beh...in questo caso invece le due cose vanno a braccetto: anche il contenuto dell'album è di prim'ordine!Deve esserci qualcosa di speciale nella vasta terra dei mille laghi, qualcosa che in passato Euterpe deve aver apprezzato particolarmente: non si spiega altrimenti come le bands che provengono da quelle terre siano baciate da talento e gusto unici nel panorama metal odierno.Non appena le prime note diescono dal lettore due parole mi si stampano in mente: Iron Maiden.Raramente avevo ascoltato dei riffs in grado di trasportarmi di peso indietro nel passato, quando consumavo letteralmente quei due capolavori che rispondono al nome di "Killers" ed "Iron Maiden".Ancora incredulo proseguo con la successivache non fa altro che confermarmi le prime impressioni: ihanno talento, tanto talento.A questo punto sono divorato dalla curiosità ed ascolto con aviditànella quale -perdonate il peccato di lesa maestà- la coppiarivaleggia per gusto ed affiatamento con i maestri Smith/Murray/Gers senza sfigurare.Le liriche fantasy e fantascientifiche die della title trackmi guidano attraverso le idee musicali dei finnici fatte di intrecci armonici medievaleggianti e richiami ad altri grandi gruppi dei primi anni 80 (Liege Lord e Brocas Helm su tutti) il tutto però re-interpretato e modernizzato in modo da risultare fresco ed attuale.In questa parte centrale del lavoro (che con le sue 8 tracce supera a stento i 30 minuti di musica) risulta evidente quello che a mio avviso è il più grande problema della band: la voce dipurtroppo non è all'altezza della grande qualità della musica, risultando spesso priva di profondità e monotona nell'interpretazione delle linee vocali.Difetti e pregi trovano conferma puntuale nelle ultime due tracce del disco, forse le più deboli dell'intero lotto, nelle quali fanno capolino i primi cori in soccorso del vocalist.A mio modesto parere trovando una voce più "importante" e sollevando il buondal doppio ruolo di singer/chitarrista ipotrebbero davvero giungere al punto di svolta: hanno tutto per ritagliarsi un ruolo di primissimo piano nell'affollato panorama metallico odierno.Avercene di debutti simili....