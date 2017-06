Mostrare che il male, massimo corruttore di qualsiasi forma di vita sopravvive al passare degli eoni per continuare il ciclo di annichilimento e rinnovamento, che la vita stessa porta con sè il seme della propria distruzione: questa è la tesi che gliintendono dimostrare con questo, debut album della band nata a Stoccolma.Dalla loro fondazione ad opera del vocalistinsieme al drummered al chitarristadatata 2010, gli svedesi hanno coltivato questo ambizioso concept che finalmente ha visto la luce grazie all'intuizione dellae tanta attesa non è stata fortunatamente vana.La band parte da una base di solido death metal di stampo svedese, ma la arricchisce e la personalizza con atmosfere oniriche e mistiche utilizzando -oltre ai canonici chitarra/basso/batteria- anche strumenti orientali,combinando melodie dissonanti e liriche apocalittiche.Basta ascoltare l'openerper rendersene conto: inizia con un arpeggio soffuso, ripetitivo e malinconico ma insolito, quasi gli strumenti fossero non accordati per poi martellare con riffs taglienti e spietati.con i suoi blast beats e le sue linee vocali sulfuree farebbe felici i fans dei Behemoth e dei Keep of Kalessin degli esordi, così come le terremotantie la title trackrimandano ai Dimmu Borgir ed ai Rotting Christ.Il perenne cerchio di distruzione e rinascita, nella personale intepretazione degli, prosegue senza soluzione di continuità con gli assalti sonori diedper esplodere infine nell'oceano di sangue di, ideale preludio alla calma diche contempla un genere umano ridotto in rovina da sè stesso, pronto però -ed è l'unica concessione alla speranza, quasi come il finale aperto in un libro- a ricominciare nella conclusiva e strumentaleUn disco sorprendente, soprattutto ricordando che trattasi di un debut album, un lavoro maturo e completo di una band che si dimostra già molto scafata a dispetto della giovane età.Esprimo una speranza: mi auguro che questo gioiellino non rimanga confinato solamente nell'underground, molti amanti del metallo estremo perderebbero qualcosa di valido.