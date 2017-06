Sono determinate e vengono da Londra le, trio di estrazione classica dedito alla composizione di canzoni a cavallo tra folk, cantautorato, prog, pop e musica barocca. L'impegno ce lo mettono, non c'è che dire (e la produzione cristallina ne è la dimostrazione) ma il risultato, oggettivamente, non è sempre all'altezza delle aspettative...L'introduttivaricordain versione dark: le armonie non reggono il confronto con la cantante statunitense ma gli arrangiamenti denotano indubbio buon gusto.è elegante, e spicca per il pianoforte ipnotico di scuola, prima della più propriamente popsi muove sulla stessa lunghezza d'onda, privilegiando intrecci vocali più elaborati, e prelude alla bella e riuscita, terzinato equilibrato e avvolgente vicino alla musica per il cinema., ispirata dall'opera di, ruota attorno all'ostinato del contrabbasso, mentre la successiva, nonostante il rullante marziale, tributa a suo modoe il suo sound.è ripetitiva e poco interessante, e fa il paio con, più folkeggiante ma comunque troppo prolissa.aggiunge al mix qualche (timida) timbrica di derivazione sintetica scontrandosi con la monotonia della breve. Va decisamente meglio con, tanto semplice quanto struggente, in contrasto con la conclusiva, dove la dinamicità della scrittura vince sulla pochezza della sostanza.Sarà la strumentazione ridotta - o la precisa volontà del combo - fatto sta che questo disco è sì rilassante ma spesso ai limiti del soporifero.è eccessivamenteper poter dare un voto, ma sono certo che il messaggio che volevo mandare sia passato forte e chiaro...