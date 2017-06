Quarto disco per il super duoche anche questa volta ci propone un lavoro frutto di un lungo processo creativo ed esecutivo, vi basti leggere la lunga guest list da urlo.” è stata, nelle intenzioni dei suoi creatori, una sfida che alla fine risulta sicuramente vinta, l’esperienza di Sweeney ( ex Crystal Ball) e Voss ( ex Mad Max, Msg ) è stata messa al servizio di 11 canzoni in perfetto stile melodic-metal che ci offrono un songwriting ispirato, una esecuzione virtuosa e potente, una prova vocale assolutamente devastante grazie anche ai vari singer stellari che si alternano e ad una produzione praticamente perfetta.Davvero difficile trovare un punto debole, tutte le canzoni sono tasselli di un unico splendido metal-puzzle che vede alle vocals: Biff Byford (Saxon), Ronnie Atkins (Pretty Maids), Michael Vescera (ex- Yngwie Malmsteen), Tony Harnell (TNT), Oliver Hartmann (Avantasia), Jioti Parcharidis (Victory), Steve Grimmett (Grim Reaper), Pasi Rantanen (Thunderstone), Claus Lessmann (Phantom V), Danny Vaughn (Tyketto), Andy Lickford (Lickford), alle chitarre Timo Somers (Delain), Brad Gillis (Night Ranger), George Lynch (ex-Dokken), Alen Brentini (A. Gabalier), Jen Majura (Evanescence), Chris Holmes (ex-W.A.S.P.), al basso Rudi Sarzo (Ozzy Osbourne), Marc Lynn (Gotthard), Volker Krawczak (Axel Rudi Pell), Michael Müller (Herman Frank) e alle pelli Alex Holzwarth (Avantasia), Gereon Homan.La recensione potrebbe finire anche qui, invece sappiate che l'opener "" ( Klaus Lessman alle vocals ) ha un inizio alla Maiden, la potente "" che potrebbe uscire da un disco dei Gamma Ray, l'epica "" con Biff (!) alle vocals, "" lenta, cadenzata, con le tastiere che si intrecciano con le chitarre, "" che inizia piano per poi esplodere in una melodica power track dal chorus da cantare a squarciagola e con un solo centrale in crescendo, "" parte con una chitarra pizzicata in stile Ac/Dc e poi si muove su terreni di puro hard rock, "" è una classic metal song che ricorda i Saxon e che gode di liriche "naturalistiche" che peraltro sono presenti i molte altre composizioni, "" vede Ronnie Atkins ai microfoni in una song pacata che gode di un grande arpeggio, "" ci conduce su lidi di epic/power con grandi aperture melodiche e grandi chorus, mentre "" è un lento col pianoforte e una voce suadente che pian piano vanno in un crescendo elettrico coinvolgente e anche qui un grande chorus la fa da padrone," chiude il lavoro proponendoci un riff metal che accompagna un roccioso mid-tempo.In ultima analisi, il lavoro è suonato alla grande, ha delle notevoli peculiarità e sfrutta i tecnicismi e le personalità dirompenti degli ospiti, forse pecca un pò di originalità con melodie tutto sommato già sentite ma che invitano ad essere ascoltate piu' volte tanto sono belle