Eccolo l'album della discordia ( ancora piu' di "Music From the Elder" uscito nel 1981 ), quello che ha diviso in due gli schieramenti della Kiss-Army fra adoratori e detrattori del Bacio.Proprio in questi giorni (23 maggio) cade il 38° aniversario dell'uscita del disco e mi sembrava opportuno rivalutarne il contenuto e questo da un'ottica assolutamente personale anche perchèè stato il primo disco Rock che ho comprato e che mi ha fatto avvicinare a queste stupenda musica. Anch'io come tantissimi altri ( scagli la prima pietra chi non lo ha fatto ) fui letteralmente catturato dall'hit sinlge "" che all'epoca fece sfracelli e tutt'ora è imprescindibile in ogni Kiss show, ma sarebbe riduttivo considerare solo questa come l'unica canzone meritevole del disco; in realtà lo spostamento verso lidi meno heavy e più pop-dance è evidenziato anche da altre piccole gemme ("" con un chorus irresistibile, "" una ballad oscura e "" un brano catchy cantato da Peter Criss, unico pezzo del lavoro in cui il gatto ha suonato la batteria tra l'altro ).Il lato piu' duro del gruppo ( che solo 2 anni prima con "Love Gun" aveva dimostrato di saper pestare se era necessario ) è rappresentato da "un gran pezzo hard rock dello Spaceman Frehely che ci delizia anche con una riuscitissima cover degli Stones, "" resa piu' rock 'n roll, mentre su terreni rock pop si muovono "" e la grandiosa "di Stanley dal riff micidiale. Chiude il lavoro un pezzo da '90 di Ace ( che su Dynasty canta ben tre canzoni), quella "" che con "Shock Me" rappresenta la miglior produzione del chitarrista nei primi anni coi Kiss.è tra gli album più venduti di sempre del combo americano, ha ottenuto dischi d'oro e di platino un pò ovunque e ha contribuito in modo determinante ( sopratutto in Europa) a lanciare la "Kiss-mania" ... scusate se è poco.