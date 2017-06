Che i paesi del Centro e Sud America vivano con passione il metallo non lo scopriamo certo oggi, eppure solo spremendoci le meningi riusciamo a metter insieme una lista di band estreme (sottolineo estreme) proveniente da quelle latitudini. Colpa certo dell’associazione mentale che ci porta a credere che da quelle parti siano tutti infatuati da ritmi caraibici et similia, ma anche da un “contesto storico” in cui la predominanza delle scene americane ed europee è totalitaria.Eppure l’underground è estremamente vivo e ogni tanto arriva sulle nostre scrivanie (o desktop) materiale originario dell’emisfero meridionale. E’ il caso di questi, oneman band proveniente da Panama, dedita ad un death grezzo e putrido raccolto nel presente debutTracce la cui durata supera di poco i due minuti – ad esclusione dell’ultima– contenenti pochissima melodia e cucite insieme con riff dalle note frastagliate e scheggiate, e batteria “pestata” come se si utilizzasse un paio di batticarne in sostituzione delle bacchette.Durante l’ascolto i percepisce che il contenuto di “non è fatto per accontentare nessuno se non il proprio autore, il quale non si pone minimamente di piacere e farsi piacere dall’ascoltatore. Death Metal che più “burino” non si può e che in più punti sbanda pericolosamente verso il caos cacofonico, quello degliè un prodotto che sicuramente verrà rigettato dalla maggior parte degli abituali frequentatori dell’estremo, quei pochi che riusciranno andare oltre la quarta traccia scopriranno che “c’è del marcio a Panama”.