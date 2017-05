mi piacciono, e parecchio. Li seguo già da qualche tempo e la loro crescita espressiva è stata lenta e costante. Mi piace la loro capacità di mescolare con estrema disinvoltura “tradizione” e “alternativa”, in un misto di, apprezzo i loro testi poetici e magnetici, che non si nascondono dietro lo schermo protettivo dell’idioma anglofono.”, il nuovo lavoro dei torinesi, arriva a confermare tutta questa meritata ammirazione, e la sua essenza artistica, ispirata alla(belle, tra l’altro, le immagini “a tema”, presenti nel), ci restituisce una formazione matura, sfacciatamente attratta dalla vita e dall’amore, che osserva la società attuale in maniera disillusa alla ricerca, forse, di una soluzione diversa da quella dominante.Non uno sguardo “elegiaco” e modaiolo al celebre movimento di rivolta generazionale della metà degli anni cinquanta (immortalato nelle opere di), bensì un modo per trasferire quell’esuberante e contraddittoria fede nell’esistenza in un contesto contemporaneo, con l’intento di stimolare, tramite l’uso sagace della parola, spunti di riflessione, senza per questo avere la pretesa di avere le risposte “giuste”.Musicalmente, per fornire al lettore alcune indicazioni di massima, siamo dalle parti di Afterhours (soprattutto) e Ritmo Tribale, ma anche qui isanno districarsi con notevole personalità, grazie alle capacità interpretative die a strutture armoniche che alternano con misura tensione, lirismo e immediatezza.Si passa con innata spigliatezza dal poderosodellaalle atmosfere fumose e notturne di “”, mentre con gli scatti catartici di “” si aggiunge un pizzico di “modernità” ad un suono comunque mai eccessivamente nostalgico.Se “”, pur leggermente manieristica, e l’avvolgente “” (ottimo il pulsante contributo di) potrebbero fare bene nelleradiofoniche, è con l’accattivante “”, la drammatica “” e la potente e cangiante “” (e aperture iridescenti, condite dalle distorsioni del violoncello, ricordando a tutti che “” …) che lasabauda mostra le sue migliori peculiarità, lasciando poi, dopo la breve “”, alle liquide fluttuazioni soniche di “” il compito di piazzare il colpo conclusivo dritto al centro dei gangli sensoriali dell’astante.” può dunque essere “consumato” in maniera diretta e disimpegnata, per puro sfogo e piacere d’ascolto, oppure essere l’occasione per risvegliare intelletti intorpiditi e fermarsi un attimo a riflettere … un risultato importante direi … a voi decidere il motivo migliore per sostenere questo interessantissimo gruppo (, ancora) “emergente”.