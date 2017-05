Quello che mi è capitato fra le mani questa volta è un album degli, una band irlandese giunta alla seconda release con questo, un album complesso ed intrigante, ricco di suggestive atmosfere, stilisticamente improntato su sonorità puramente anglosassoni in cui ritroviamo un po' ovunque influenze folk che spaziano dal Melodic Metal, al NWOBHM ben integrate con un Songwriting complesso ed emozionante.Il sestetto Irlandese, con, ci regala un album che contiene poco più di un'ora di Heavy Metal “d’autore”, in cui troviamo brani dal piglio immediato all'ascolto, come ad esempio lasongCon canzoni la cui durata media quasi sempre i 5 minuti, glipropongono idee fresche, e arrangiamenti fantastici, durante il percorso di, la band ci guida attraverso cambi di tempi, e atmosfere inaspettate, assoli decisi e riff implacabili.La narrazione dei testi degliè eccellente e la band sprigiona un’energia implacabile che si può apprezzare in modo particolare durate la closing track, 9 minuti di rara intensità, che racchiude in un solo brano, tutto il meglio che la band irlandese vuole comunicare con questo album.Può sembrare drammaticamente esagerato maè un lavoro per certi versi “triste” e malinconico, “da meditazione”, che può essere degno accompagnamento per i momenti più riflessivi e riservati della propria giornata.Musicalmente è un album nel quale non traspare nessuna voglia di stupire o inventare nulla di nuovo, ma troviamo solo brani molto intimisti e personali, episodi soft e morbidi in tema con i testi.