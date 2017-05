sarebbe londinese, ma da qualche anno vive a Berlino in seguito alla (troppo) breve carriera dei suoi bistrattati Pure Reason Revolution. Anchesarebbe inglese, ma a 4 anni già viveva a Los Angeles, prima di diventare una "giramondo" purosangue - con residenza sempre a Berlino - per seguire come tastierista dal vivo gli IAMX diSarà stato un caso, destino o semplice fortuna, fatto sta che questi due artisti britannici si sono incontrati e hanno deciso di scrivere musica insieme con il monicker. E alla luce di questodovremmo tutti essergliene molto grati...Non voglio illudere nessuno, ma le dieci tracce di questo full-length, a mio avviso, se non indicano il futuro del rock (ammesso che ne esista uno) poco ci manca. Prendete ildie le melodie dei sopraccitati Pure Reason Revolution e avrete l'introduttiva, ruvida come correttamente preannunciato dal titolo.proietta il riff dinel nuovo millennio e fa il paio con la successiva, dal groove irresistibile e dal ritornello riuscitissimo.è più ruffiana, una sorta di power ballad sintetica che prelude a, che con le sue ricchissime armonie vocali sembra presa direttamente da. Le sonorità si fanno più lisergiche con, brano arrangiato magistralmente e in totale contrasto con la titletrack, marziale e dalle timbriche nuovamente ispirate a(ma stavolta mi viene in mente).fa intuire come suonerebbero dei Depeche Mode più coraggiosi, mentreinizia come uno struggente lento piano/voce prima di esplodere in un magma sonoro a cavallo tra noise e industrial. La conclusivaè progressiva nella forma ma mainstream nella sostanza, rende omaggio ae allo stesso tempo spinge all'headbanging. Incredibile.Le nuove vie del rock, oggi come quaranta anni fa, passano da Berlino: disco sconsigliato a chi guarda sempre e solo al passato...