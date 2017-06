I dischi solisti dimi lasciano sempre quel senso di "occasione mancata". Giunto al secondo capitolo della sua trilogia "vampiresca" (la cui trama, a tutt'oggi, mi è ancora poco chiara), il cantante dal vivo di- perché la verità è che la gente sa di chi stiamo parlando quasi esclusivamente per questo motivo - prova a dare una "sferzata di energia" al sound di, album che a due anni dalla sua uscita suona ancora decisamente rétro.L'inizio non è male: il buon preludio di scuola Broadway- il cui tema ricorrerà spesso durante l'album - anticipa, traccia sorprendentemente heavy per gli standard di(c'è pure il doppio pedale) con un pizzico di funk. Ancheè riuscita, con il suo mix di Genesis Anni Settanta e pop da classifica Anni Novanta, mentre, a cavallo tra prog e musica classica, risulta un po' forzata.è una (poco originale) ballad teatrale d'ispirazione watersiana, risollevata giusto dal lungo duettoin fase solistica, e fa il paio con, vicina all'ultima produzione dell'ex-Genesis ma carente sul fronte delle melodie eccessivamente zuccherose (il ritornello dice tutto). Insembra di sentire i Depeche Mode di, e pure qui i cliché non mancano. Il finale è in caduta libera: la titletrack, epica ma caotica, non decolla mai e suona come uno scarto di produzione del peggior. D'oh.è "il solito" disco di, a metà strada tra brani potenzialmente immortali e momenti decisamente sottotono o semplicemente banali. Mezzo punto in più giusto per l'ottima performance canora della non più giovane ugola europea e per il cast di tutto rispetto...