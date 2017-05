Inutile girarci attorno … il prestigioso albero genealogico di, a cui si aggiunge quello di(presente in due brani) e del compianto(sua la voce campionata in nelladell’albo) ingolosirà sicuramente i tanti estimatori di Death SS,e Violet Theatre, mentre dovrebbero essere sufficienti le prove più recenti dicon i Witchfield e dicon gli Strange Here per avvicinarsi aicon molte aspettative.”, analogamente a “” e “”, non è per nulla un modo “facile” per rivangare la storia delitalico, magari nel tentativo di accalappiare qualche inguaribile nostalgico, ma è l’ennesima dimostrazione di come gli insegnamenti di queisiano stati splendidamente metabolizzati da una generazione dioggi pienamente “maturi” e capaci di restituirceli trasfigurati, senza per questo disperderne la nobile riconoscibilità.Una visione ampia, allucinata e suggestiva dei luoghi dove il “”, insomma, dovesi combinano in una vertigine di torbida fascinazione, tra tensioni cosmiche, l’ipnotica e misurata forza dele un canto che pare emergere da uno zampillante crogiolo d’inquietudine.Apertura affidata a “” che con il suo passo ossessivo, disperato, istoriato di effluvi lisergici, schiude le porte a un perturbante universo cupo e acre, in cui anche la neve, vedasi la successiva “”, assume colorazioni nere e verdastre e si posa con inusitata pesantezza su fondali insondabili e foschi, mentre l’organo sottolinea ambientazioni quasi liturgiche e ilsquarcia le tenebre alla maniera di un certoLe cadenze orbitali e ieratiche di “” (grande pezzo!) accentuano il senso pernicioso e rituale del “viaggio” sonoro, “” è una litania slabbrata e angosciosa e “” è una mefitica sospensione gassosa fatta di cupe distorsioni e voci aliene, specchio deformato di un “altromondo” sinistro e straordinariamente attraente.La malinconica afflizione di “” s’insinua sotto la pelle come uno strano parassita che profonde energie emotive e alla straniante “” è affidato il compito di officiare il rito conclusivo, pregno di sussurri elettronici, chitarre fumiganti di zolfo e di un evocativo e agghiacciante sguardo dritto al centro dell’abisso.” è un disco potente, visionario, inquietante. Chiamatelo pure una “lezione di stile”, se preferite.