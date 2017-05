Avere la possibilità di parlare “pubblicamente” di questi “ragazzi” amanti dello, dei cartoni animati e di(è proprio da un antico cortometraggio d'animazione con lui come protagonista che lamutua la sua singolare denominazione …) è per il sottoscritto al tempo stesso un onore e un onere, tanta è l’ammirazione che nutro nei loro confronti.Il precedente “” mi aveva rassicurato sulla “tenuta” artistica del gruppo a distanza di oltre vent’anni dal favoloso esordio, ma difficilmente avrei immaginato che glisarebbero riusciti a lambire da vicino, in fatto di tensione emotiva, i momenti più esaltanti di una rigogliosa carriera.Come sempre, in questi casi è arduo e probabilmente anche scorretto impegnarsi i paragoni “filologicamente” improponibili e tuttavia voglio rassicurare i tanti estimatori dei nostri … nel nuovo lavoro “” troverete esattamente tutte le peculiarità che vi hanno fatto “innamorare” di loro: i cori, le melodie, le chitarre eleganti, corpose e fantasiose e una classe che obiettivamente non si trova con facilità nemmeno nel costipato panorama musicale del terzo millennio.Aggiungiamo un gusto compositivo svettante su molta della concorrenza passata e attuale, e otterrete un grande albo dimelodico scritto e interpretato con il cuore e con una qualità esecutiva davvero inattaccabile.pilota con il suo timbro virile e caldo, inossidabile agli effetti del tempo (si è forse appena un po’ inasprito … dettagli, comunque …), una successione di brani davvero memorabili, impregnati della destrezza assoluta di(un musicista dal talento formidabile non sempre adeguatamente riconosciuto … ) e da una sezione ritmica efficace e puntuale, mentre, abbandonati (in studio) già da un po’ i tamburi della formazione, continua a concedere la sua laringe a emozionanti armonizzazioni vocali, per un concentrato di energia, raffinatezza e passionalità che merita un consenso ampio e incondizionato.A dire la verità, analogamente a quanto accaduto durante l’ascolto del suo predecessore, sembra quasi che glifacciano leggermente fatica a “carburare” … “” e “”, pur molto godibili e freschi, scontano una patina leggera di superficialità, assolutamente emendata nel terrificante impatto finemente accattivante di “”, un pezzo che s’istalla nella corteccia cerebrale con irrisoria semplicità.Da qui in avanti, il motore della macchina canadese da affidabile e potente diesel si trasforma in un “mostro” da centinaia di cavalli, liberati in prima battuta dal dinamismo adescante di “” e dal romanticismo intenso e “pragmatico” di “”, ben lontano dalle facili smancerie.La melodia (av)vincente di “” produce scariche imperiose di libidine, almeno quanto “”, una leccornia in note dal superbo sviluppo armonico, “”, evocativa e ariosa, e “”, insinuante e contagiosa, marchiata da una costruzione canora di notevole pregio.Ancora due perle, infine, arrivano a completare uno scrigno sonoro d’inestimabile valore … “”, uno scintillante diamante dal taglio “adulto” e “”, che inizia come un’elegiaca ballata da “frontiera” e ben presto si trasforma in una sorta di luminoso atto catartico, rappresentando altresì, in forma di parafrasi, il “manifesto” autobiografico di una formazione dall’incrollabile ardore espressivo.” Chiedeva insistentemente il celebre coniglio grigio dei… nulla di particolarmente “sorprendente”, in realtà … accade che “” sia uno degli eventi discografici dell’anno e che glisi conquistino nuovamente la posizione che compete loro, e cioè ai vertici deldi categoria.