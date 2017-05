Ecco ciò che dichiarava la band romana a proposito del secondo album, dopo il successo di "".sono una band dal tipico stampo Power Metal, che strizza l’occhio ad Avantasia, Gamma Ray, Stratovarius, Alestorm e Blind Guardian, ma quest’aspetto non deve trarre in inganno, visto che si tratta di undi veri professionisti, già alla seconda prova in studio.Rispetto al debut album, la line-up è stata rinnovata per quanto riguarda chitarra, tastiera e voci femminili,L’attuale formazione, ora alle prese con questa nuova prova ben più potente, è composta da due voci, maschile e femminile, che si alternano,, le chitarre sono affidate ad, al basso troviamoe dietro le pelli,Infine il lavoro alla tastiera è nelle mani didanno così vita a, un lavoro estremamente interessante, che già dal primo ascolto non potrà passare inosservato agli appassionati del genere.Un album in cui è evidente un’impronta decisamente più “impegnata” rispetto all’esordio, esaltata in ogni canzone con chiari riferimenti anche alla scena scandinava.Dopo l’intro, ha inizio l’avventura con la trascinantein cui le due chitarre s’intrecciano in assoli decisi, tra accelerazioni e cambi di atmosfera, per proseguire conStiamo parlando di power metal con, passaggi tastieristici e chorus dotati di grande enfasi, grazie all’ottimo utilizzo delle vocals maschili e femminili.Pezzi comeprobabilmente rappresentano il punto più alto di, al susseguirsi dei Riff di chitarra, va ad integrarsi alla perfezione un lavoro trastieristico che inraggiunge il suo apice, strizzando l’occhio ad un sound tipicamente anni 90, grazie anche ad un ritornello talmente “ruffiano” che non si può fare a meno di cantare.Altro brano che ha parecchio da dire è, più articolato e “sperimentale” invece, che ad ogni modo sprigiona una carica adrenalinica, in vista della struggente, ballad ben confezionata, cui spetta il compito di chiudereL’album si fa subito apprezzare per la buona produzione, nonché per il tentativo ben riuscito di mescolare potenza melodie ed energia, in un sound che alla fine risulterà essere convincente tutti gli amanti del genere, ma non solo.Mixato e masterizzato al) vede inoltre la partecipazione di sei special guest fra cui),