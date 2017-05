Ho ascoltato questo disco quasi per caso, tra le tante uscite che arrivano in redazione, senza molte speranze ed invece mi sono devuto ricredere.Questo combo nasce nel 2014 ma arriva solo oggi alla pubblicazione del debut album dal titoloche è un conceptDevo subito dire che la madre Russia, dopo i Drunkroll gà recensiti su queste pagine, ha partorito l’ennesimo gruppo davvero interessante, il cui genere puo’ essere definito un “Dark Metal” con influenze melodic-death.La ricerca di un suono potente e pesante, unito all’idea di fondo che permea l’album, ha fatto si che i Nostri si concentrassero su delle melodie che andassero di pari passo con le liriche ( che essendo in russo non ho potuto tradurre ), creando un tutt’uno. La capacità evocativa della musica degliè tale che non è stato difficile capire l’idea che sta dietro l’album e cioè il mondo della depressione e della disperazione che deriva dalle malattie ed il sadismo delle operazioni chirurgiche, sicuramente a mente serena; è come trovarsi di fronte ad anime sofferenti che piangono in silenzio. Utilizzando un death metal mai eccessivamente veloce, unito a forti dosi di melodia e a frequenti outro e break (pieni di effetti, rumori di sottofondo, grida, passi nei corridoi etc), i crushing heavy riffs si intrecciano con sezioni melodiche per creare un’atmosfera di decadenza , orrore e disperazione supportata da vocals che sono un mix fra growl e screaming ultrafiltrato dai microfoni.La band ottiene così ciò che si è prefissata, unire ad un’aggressione musicale controllata un’atmosfera opprimente che permea l’intero lavoro.è un concept che esplora l’animo delle persone nella loro disperata lotta per la vita .. da brividi.