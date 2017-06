Secondo album in quasi quindici anni di carriera: non si può certo dire che i finlandesisiano un gruppo prolifico o attento alle logiche di mercato, per lo meno di quello dei giorni nostri, capace di bruciare album e gruppi nello stesso lasso di tempo in cui una medusa muore su una spiaggia.Altra cosa che si può poi dire a proposito dei nostri, e di questoovviamente, è che classificare un tale magma sonoro è praticamente impossibile.è la definizione che ci viene gentilmente concessa dalla casa discografica. Una definizione che fa molto malvagio direi, ma che, a ben guardare, non vuol dire un cazzo.Perchè? Perchè, in verità, il gruppo gioca ad essere "strano" a tutti i costi offrendoci una manciata di brani che, se è vero partano da connotazione black metal, si dirigono in mille direzioni diverse attraverso una vena sperimentale ed obliqua assoluta protagonista.risultano, spesso, inascoltabili (ovvero impossibili da capire).Altre volte sono intriganti.Sempre ci appaiono originali.è un album fatto di chiaroscuri e di traiettorie "storte", è un album che si muove su tempi medi e disarmonie (sia strumentali che vocali), è un album capace di offrire inaspettate melodie e sporcarle con partiture cacofoniche altamente destabilizzanti... insomma è un bel minestrone in cui ci sono ingredienti che fanno a cazzotti tra di loro.Avanguardia?Può essere.Di certo il gruppo ha coraggio e lo adopera per seguire territori "pericolosi" perchè molto poco commerciali, persino all'interno della musica estrema che commerciale non dovrebbe esserlo per definizione, una cosa questa, a mio avviso, che va rispettata e supportata.Insomma ipotrebbero affascinarvi o schifarvi, io stesso non ho ben chiaro che cosa provare per questo album e lo lascio con un laconico senza voto, e di conseguenza posso solo consigliarvi di dare un ascolto a, ovviamente con mente aperta e nessuna preclusione di sorta.Una sorta di Pensées Nocturnes del Nord?