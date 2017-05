", quinto full length per gli svedesi, svela sin da subito suoni un po' più plasticosi rispetto al passato e con un passo spedito che talvolta ricorda i Sabaton (beh... anche in qualche titolo, come "Prepare for War" o "Into the Glory Battle"), ma che iriescono bilanciare con un approccio decisamente più melodico e concedendo larghi spazi di manovra alle tastiere, insistendo un po' troppo con le ballad, mettendo comunque in mostra un bel guitarwork, già a partire da "", peccato però che si accompagni a un pulsare ritmico che risulta freddo e sintetico. Così l'album stenta a decollare e a carpire le attenzioni dell'ascoltatore, nel caso anche quelle del sottoscritto che in passato aveva invece promosso a pieni voti sia il precedente "Immortal" sia (e soprattutto) "In thy Power".A riguardo va ricordato che di quei dischi su questo nuovo lavoro ritroviamo solamente il chitarrista, ormai unico superstite della formazione originale, che si è circondato di quattro nuovi compagni di viaggio per riprendere l'avventura dei, peraltro alle prese, per la prima volta, con un concept di stampo fantascientifico.A sorpresa il primo brano che si fa largo tra l'incipiente perplessità è la ballad "" (nettamente superiore alla ben più melensa ""), con dalla sua un bel tocco melodico, di quello che fa pensare ai Sonata Arctica o ai Freedom Call, e in possesso della necessaria capacità di emozionare.In chiusura, come bonus track "", che pur non essendo una cover dell'omonimo brano dei Deep Purple e nemmeno di quello degli Y&T, si distacca dal contesto generale proprio per il suo D.N.A. dall'imprinting profondamente Hard Rock.Sicuramente qualche alto e basso di troppo... temo che oltre ad una line-up largamente rimaneggiata paghino anche la lunga pausa discografica - quasi nove anni - tra "" e il suo predecessore.