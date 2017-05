Improvvisare qualcosa di nuovo all’interno del thrash metal non è molto semplice. Bastassero le chitarre veloci abbinate a ritmiche senza controllo per fare un disco valido avremmo decine e decine di classici nelle nostre collezioni metalliche.Basterebbero queste poche righe per dire tutto del nuovo lavoro degli americani, i quali ritornano dopo una pausa di quasi 20 anni (sì avete letto bene, 20 anni) cercando di riallacciare i fili di una carriera interrottasi nel 1989 con la pubblicazione diè un lavoro che già negli anni 80 avremmo salvato a metà, potete quindi immaginare come, dopo anni di “allenamento” i difetti non solo emergano ma strabordino col trascorrere dell’ascolto.In particolare le linee vocali dida fastidiose diventano ben presto insopportabili nel loro monotono e stridulo incedere, arrivando quasi a coprire le frequenze delle chitarre affossando i già deboli riff del duo. Per non tacere di una batteria che non si schioda per 45 minuti dagli stessi pattern…Qualcosa alla fine si salva come, ad esempio l’opener “”, ma non si fa a tempo ad apprezzare un passaggio, che subito il mare magno della mediocrità affoga ogni buon proposito.Un disco solo per i duri e puri del genere, gli altri si mantengano il fegato in salute.