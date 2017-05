Non potreste dire altro ascoltando questo nuovo lavoro di un gruppo seminale della NWOBHM ma che è rimasto un pò nell’ombra anche a causa della sua scarsa prolificità che dal 1979 ( anno di uscita del primo EP “The Death And Destiny” ) ha inciso solo altri 2 full length, l’ultimo dei quali” uscito pochi giorni fa.Come giudicare questo lavoro? Ci sono comeback e comeback, quello deiè grandioso. Suona come dovrebbe suonare un disco uscito nel 1980 ma non per questo risulta “vecchio”, la produzione vintage si accompagna ad un songwriting frizzante, energico che riesce a raccogliere il meglio di ciò che la NWOBHM ha rappresentato.Volete un esempio? Dall’iniziale titletrack col suo riff che vi farà muovere la testa e battere il piedino, in poi, abbiamo tutti gli ingredienti del buon heavy metal classico. C’è lo “speed metal” di stampo maideniano di “” e “”, quello piu’ alla Saxon di “” e “”, “” puzza di Judas Priest, l’arpeggio iniziale di “” ci conduce in un up-tempo dal chorus contagioso. La voce del buon Vince High non eccelle ed è piuttosto piatta ma calza a pennello con la musica dei nostri e alla fine risulta assolutamente adatta, così come i riff che, pur essendo molto “classici” e prevedibili, hanno quell’incedere tipico che ti prende e ti fa dire: “ma chissenefrega dei virtuosismi!”, qui contano le melodie, le trame chitarristiche rocciose, gli assoli ficcanti ed armoniosi, la sezione ritmica in perenne pulsazione, i chorus anthemici . “” stempera un pò il ritmo incalzante del disco con la sua melodia tranquilla ed il suo chorus elettrico, chiude “” che richiama a sè i dettami del primo metal, roccioso ed incalzante. Con “” pare che il tempo si sia fermato al 1980, ma a noi piace così sapendo che è da li , da quel movimento, dal quel periodo, che tutto è nato. Bentornati,