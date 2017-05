Con questo nono album deisi apre la "mark III" della band, che possiamo a grandi linee far coincidere con la presenza dei vari cantanti all'interno della formazione capitolina: i primi quattro "" conalla voce fortemente dediti al power metal più selvaggio, ed altri quattro con, un singer dal timbro completamente diverso, molto più pieno ed hard rock, che ha comportato anche una svolta nel sound, specialmente nei "Legend" 5 e 6, per poi tornare nei seguenti "" ed "" a coordinate power, sebbene differenti da quelle dei primi lavori.Con l'arrivo di, già con gli, mi attendevo un nuovo cambio di stile come accaduto ogni volta in passato...e così è stato.I Kaledon, pur sempre all'interno dell'universo classic metal, hanno nuovamente cambiato pelle, sapendosi rinnovare/innovare ancora una volta; i vecchi sostenitori della band - come il sottoscritto - senza dubbio saranno quelli maggiormente spiazzati, sebbene il cambio non sia così drastico come quello accaduto nel 2008, quando si passò da un meraviglioso disco power tout-court come "" all'hardrockeggiante "".Il nuovo "", pubblicato dalla(peraltro la stessa label degli Overtures), è un album molto ripeto MOLTO più asciutto e diverso del precedente "", che era assai più orchestrato e pomposo, oltre ad essere oltre 20 minuti più lungo di questo; ne risulta un disco diretto, rapido, veloce (in tutti i sensi) e assai più orientato ad essere "semplicemente" un disco di heavy metal classico, a volte con sonorità più moderne a volte con un taglio più vecchia scuola, con qualche rimando a soluzioni power usate nel passato come nella bella "", brano adoperato anche per il video, che rapisce per immediatezza ed epicità del chorus.Basta ascoltare i primi riff dell'iniziale "" per capire che da questo "Carnagus: Emperor of the Darkness" bisogna approcciarsi alla musica dei Kaledon in maniera differente rispetto al passato; il voler uscire, come giustamente dichiarato, dalla logica "intro-strofa-bridge-ritornello" da una parte conferisce maggior dinamismo al lavoro, aiutato come detto dal ridotto numero di brani e dal minutaggio che supera di poco i 40 minuti (aaah le vecchie Basf o TDK da 46), dall'altra è un'operazione rischiosa per la band che, nell'epoca di Spotify dove se non convinci nei primi 20 secondi il tuo disco viene skippato per sempre, ha deciso per un approccio adulto e ragionato, tant'è che ci siamo avvicinati a "" con molta meno facilità rispetto ad un "" per esempio, che a distanza di quattro anni si conferma un lavoro straordinario ma che ci aveva fulminato sin dal primo ascolto.Qui invece dobbiamo usare l'odiatissima ma azzeccata frase "", quegli ascolti che man mano che si intensificano fanno apprezzare maggiormente un passaggio che sulle prime sembra strano o non convince e che invece volta volta diventa meno ostico, poi carino, poi bellissimo e poi una mattina vi accorgete che la gente vi guarda strano perchè lo state cantando a voce alta in metro sguainando la spada. (chi ha detto ""?)Riuscirà il frenetico e bambinesco mercato di oggi a rallentare per un secondo? Ovviamente no, ma ci si augura sempre che in un mercato di nicchia come questo ci sia ancora qualche ascoltatore di intelligenza media più alta di un'ameba che dia ancora adito ad un musicista di esprimersi su binari lontani da quel pop che una volta odiavamo anche "noi", quando puntualmente ogni giugno/luglio usciva la canzone schifosa che ci accompagnava per l'estate prima di dimenticarla per sempre.Oltre a questo, ci sono anche un paio di episodi decisamente sottotono rispetto al resto dei brani, ovvero "", semplicemente poco ispirata, e la fin troppo estrema "" in cui ci sono momenti dedicati ad uno scream/growl un po' fuori contesto e linee melodiche così così, al contrario delle tastiere diinvece in grande spolvero, così come l'anima storica della band ed il nuovo drummer, per tutta la durata del disco.Chiude la terremotante "The End of the Undead" che non è la solita suite con cui i Kaledon chiudevano pressochè tutti i loro dischi precedenti e questo la dice lunga sulla discontinuità attuata dae soci.Lascio volutamente in fondo le osservazioni su chi invece aveva la maggiorparte dei fari puntati addosso, ovvero il buon Michele che invece svolge in tutta tranquillità il proprio lavoro, sfoderando una prestazione perfettamente adeguata alle velleità di un disco che fa ripartire i Kaledon da una nuova dimensione, diversa anche nei suoni dato che per la produzione sono stati accantonati per questa volta gli Outer Sound Studios in favore dei Domination diC'abbiamo messo un po' ma lo abbiamo ascoltato, metabolizzato ed apprezzato. Un paio di brani dal refrain maggiormente vincente e memorizzabile (stile "", appunto) avrebbero giovato e forse proprio la mancanza di qualche altra "hits" è l'unico limite importante di "" ma questa nuova veste deinon solo ci piace a livello sostanziale ma anche a livello formale, per il coraggio e la direzioni prese.