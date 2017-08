Prendo alcune uscite, soprattutto relative a realtà poco notabili, con pregna serietà.Passage Of Gaia degli Americani Arctic Sleep è uno di questi casi.Ennesimo, poichè modo, per un recensore minore, di stare sul pezzo. // Primo, perchè longevo. Secondo, perchè semplicemente qualitativo. Terzo: affinchè l'azione di servizio possa trascendere le comode attitudini quotidiane. Quarto, perchè tendo all'attendibilità [inter(s)oggetiva]Non occorre un apprendistato onorevole per godere a pieno dell'opera lieve dei nostri. L'immediatezza metallica rasenta, senza sfiorarlo, il limite col pacchiano. Le atmosfere, sebbene profonde, suonano ampollose. Le f(R)asi poetiche, accessibilissime, rendono organico il * supporto.Stanno come i Baroness al metal post e progStanno come gli Havayoth al doom catatonicoStanno come se il III disco Six ° of Inner - - - superasse i propri stessi fautoriStanno come le pedalate triple in VisionsStanno come gli Orphaned Land, gli Age of Silence rispettivamente ai Subterranean Masquerade, a "A Life All Mine - Garm, Anneke van Giersbergen" e i Celtic Frost ai Moonspell. In sintesi come il genio alla lampada: come lo spirito a...Stanno come le meraviglie dei fiori al*la teoria di Darwin, come la bellezza al seme "che lotta per affermare la propria luce"Certe smussature, evidentemente arrangiate pre editing, andrebbero rimesse in struttura, in discussione, in crisi. Aimè, aiVoi. AmenColmate le discografie