Pronunciando come si riesce "years" ci si avvicina alle orecchie...I "culto della Luna" sono secondi a qualcuno, talvolta.Questa edizione giornaliera riporta in video lo spessore immane della combodi Umeå.Le trame, prossime al tetano, si ripercuotono tra scapole e timoe nei culmini pervasivi attraversano la Pineale, come, la Chiesa-Cattolica-Cssepì-A le scalinate delle basiliche.Anche se, a tratti, paiono dei Rammstein * della musica isisiaca,la prestanza onirica, grandiosa * non sfila dal tappeto metaforico e concreto dei Nostri.E quando il mondo sembra, al cospetto dei chiaroscuri propos(I)ti,piccolo ed incistato, non si può far altro che assecondare la veemente creatività rabbiosa, necessaria a smantellare le oppressività classiche (borghesi).La produzione è reticolare come le simmetrie dei peggior minerali museali epulita come un melasma sbiancato.Poi... comunque... nonostante la bontà generale, dei dubbi trasalgono:- un primo porta il carattere del connubio tra due parole che distinterestano innocue, anzi: radical // chic- un altro riguarda la tossicità del lattato ematico. Delle, in soldoni, manie agonistiche.Siete d'accordo che le direzioni droneggianti, dentro - fuori, siano fuorvianti?Le trasparenze fisiche e digitali attenuano il senso di ripetitività del modelloin essere. Ma la magia che attiene agli "uomini di Celestial" manca e macherà sempre!Tatuatevi delle ombre sulla schiena e lasciate che il "tempo", per questo "viaggio", non Vi avvicini
Sette // raccomandato! \