Come la vedete tre brani per oltre un'ora di musica?Nera?Avete perfettamente ragione.I francesisi paragonano alle confraternite di penitenti che praticavano l'autoflagellazione durante le processioni funebri dei condannati a morte.In particolare, loro sono le fruste che lentamente lacerano la carne fino a renderla pura.Questo a parole.Nei fatti il gruppo effettivamente lacera qualcosa e di purezza nemmeno l'ombra.Il loro lento, asfissiante, ritualistico, funeral / drone / doom / metal è situato in quella "zona" che, eufemisticamente, vogliamo definire di difficile sopportazione e che, senza tema di smentita, con la musica "vera e propria", ha ben poco a che fare.Questi tre, interminabili, brani che costituisconosono, praticamente, dei rituali esoterici, declamati (non cantati) in francese, ricchi di delay di chitarra (alla Sunn o))) ), di lugubri giri di basso e di tanta, tantissima, noia.Potrebbe essere che io non capisca questa forma di avanguardia musicale, oppure potrebbe essere che ifacciano, effettivamente, schifo.Voi che ne dite?