Nel bene e, visto il genere, nel male gli svedesisono in giro da circa vent'anni, precisamente dal 1996, ma a causa dei tanti problemi con la giustizia (per lo meno a leggerne la biografia) del loro leadera sono "solo" al terzo album di lunga durata e, aggiungo, alla terza etichetta discografica, cosa questa che, solitamente, non è un buon indizio circa la qualità della proposta musicale.A pensare male di solito ci si becca, ed infatti, album ascrivibile facilmente al genere orthodox black metal, pur essendo scritto e suonato a regola d'arte non riesce a regalare emozioni particolari e, dopo i 35 minuti di ascolto necessari a sentirlo tutto, difficilmente vi resterà qualcosa in testa o avrete voglia di ascoltarlo di nuovo.Non che glisiano da buttare via: il loro black metal è infernale, sulfureo ed oscuro come da paradigmi del genere, alcune soluzioni, soprattutto quando il gruppo rallenta ed inizia a "ragionare" piuttosto che andare spedito in doppia cassa, sono anche interessanti e di sicuro appeal, ma nonostante l'impegno, nonostante l'immagine truce, nonostante l'entrare ed uscire dalla galera del buon Mika (molto evil),è, e resta, un prodotto da campionato di serie B dove, peraltro, spesso le partite sono anche più divertenti di quelle della massima serie, se si rinuncia alla qualità tecnico/tattica... a buon intenditor...