Conclusa l'esperienza con i Beardfish, l'instancabile svedese(ora in forza anche ai britannici Big Big Train) ha trovato anche il tempo di "riesumare" il suo progetto solista(parola che in svedese significa "terreno non sicuro"), ormai fermo dal 2011.I musicisti che lo accompagnano sono gli stessi del recente, così come la direzione stilistica a cui ormai da anni ci ha abituato l'artista.Che da piccolo il buonabbia ingurgitato dosi massicce di prog europeo "nobile" è cosa nota, così com'è noto il suo inconfondibile "marchio di fabbrica" che non manca nemmeno al qui presentee che, personalmente, non mi ha mai impressionato (troppe le citazioni "spudorate").mette subito in chiaro le cose con la chitarra 12 corde in primo piano e con il cantante che intona. Olé. I ritornelli sono un po' più pop, è vero, ma fino al break strumentale (un po' Yes, un po') sembra davvero di sentiree compagni. La titletrack è più interessante e originale, grazie ai vaghi connotati Sixties e alla performance maiuscola di. Quello diè l'immaginario pinkfloydiano più soft filtrato attraverso la sensibilità dell'artista di Backa (sarà un caso il riferimento all'ascia?) mentresembra venir fuori direttamente dadegli Yes (pure l'intermezzo dal carattere esotico sembra suonato dain persona). La breve ed enigmatica(bucolica ma soul) anticipa il tour-de-force strumentale, che saccheggia in parti uguali il catalogo di Yes, King Crimson, Gentle Giant, Genesis ed ELP. Complimenti davvero., con pianoforte e archi, è un altro brano meno derivativo e più riuscito, tanto struggente quanto ballabile, e fa il paio con, dove una melodia di harrisoniana memoria si staglia su un arrangiamento retro-progressivo dal sapore italiano (io ci ho sentito la PFM). Anchefunziona, essendo un episodio meno tecnico e più atmosferico, con il chitarrismo vicino allo stile di, ma non si può dire lo stesso di, dodici minuti davvero troppo densi con cantati AOR, prog, fisarmonica, elettronica ayreoniana e chi più ne ha più ne metta. Chiude il full-length l'inspiegabile, due minuti di pianoforte e voce narrante a metà strada tra cinema e teatro. Mah.C'è da riconoscere che nonostante la tanta carne al fuoco,tutto sommato scorre bene. Si può discutere sulla mole complessiva dell'opera (74 minuti) ma la vera domanda senza risposta è una sola: c'era davvero bisogno didisco così?