Può una recensione di un E.P di soli 3 pezzi essere esaustiva e positiva?Assolutamente si, dato che questo esordio degli americani (della Florida per la precisione)è un attacco di Death Metal, con spunti di Vicking e di Black davvero ben suonati. Il filone "ufficiale" del gruppo è quello delma le influenze in questi altri ambiti sono evidenti fin dall'iniziale "" nel quale melodie alla Dark Tranquillity si mescolano con furiosi blast beat e riffami più estremi, non mancano cambi di tempo, accelerazioni ed il growling è rabbioso e i solos, ultraveloci, non disdegnano linee melodiche come nel bridge centrale.La seconda traccia "" inizia con un riff quasi metal classico per poi sfociare nella violenza tipica del Death, con riffami a scale crescenti e drumming furioso ed anche qui nel bridge centrale gustiamo un approccio piu' catchy che è preludio all'assolo veloce e sufficientemente tecnico per il genere proposto." è piu' lenta ed opprimente all'inizio col suo riffama Death/Black poi accellera in modo furioso per rallentare nuovamente.Con membri provenienti da altre band locali (), iriescono ad essere originali mischiando in modo intelligente e fresco le melodie dei Dark Tranquillity con liriche alla Amon Amarth ed una impostazione di base squisitamente e furiosamente Death.Li aspettiamo fiduciosi alla prova del full length!