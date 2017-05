Fra gli spauracchi in grado di levare il sonno ad artisti di ogni campo ed estrazione, uno dei più perniciosi è senz’altro il “”.Le statistiche, ahimè, parlan chiaro: a fronte di sparuti esempi positivi (così, a braccio, mi sovvengono “”, il “” ed il secondo tomo di “”), ci troviamo di fronte ad una sterminata messe di opere incapaci di reggere il confronto con quelle prime.Ma gli, storicamente inclini alla sfida, hanno deciso di impiparsene dei precedenti negativi, confezionando così, a distanza di ben sedici anni, un successore di “”.Bel rischio: parliamo di un capostipite glorioso, che aveva traghettato gli inglesi verso nuovi lidi musicali e che, ai tempi dell’università, avevo ascoltato sino allo sfinimento.Oltre a ciò, sui Nostri incombeva l’ulteriore, gravoso compito di superare il momento di empasse dimostrato col precedente “”, disco che riproponeva gli stilemi compositivi dello splendido “” senza raggiungerne le vette espressive o qualitative.Premesse tutt’altro che semplici da cui iniziare, vero?Verissimo, ma vi posso assicurare che anche il compito del povero recensore di turno non è tra i più agevoli: l’intima essenza di questo “”, infatti, continua ad apparirmi elusiva e refrattaria, nonostante gli svariati (e attenti) passaggi nello stereo.Quasi a voler sfuggire dalle sfide sopra enunciate, il neonato della famigliadimostra da subito un atteggiamento umbratile ed introverso.Le difficoltà ad inquadrare ildal corretto angolo prospettico insorgono sin dall’impianto lirico: ci troviamo infatti di fronte ad un “” –come dichiarato dallo stessoin occasione della bella intervista realizzata dal nostro-, per mezzo del quale osserviamo le peregrinazioni ed apprendiamo i dilemmi interiori del medesimo protagonista fittizio presente in “”.Il che, per quanto mi riguarda, delinea perfettamente i tratti di un, ma non mi sembra il caso di impuntarsi…Musicalmente parlando, se possibile, la matassa è ancor più ardua da dipanare.”, si badi, sprizzada ogni poro, e non potrebbe esser stato composto da nessun altro gruppo al mondo; al tempo stesso, gli elementi distintivi della compagine disubiscono in questa sede una evidente rielaborazione, il che conduce a risultati, se non sconvolgenti, quantomeno sorprendenti.Il platter, ad esempio, mette in mostra una rinnovata vigoria: laddove i proverbiali crescendo culminavano nella glorificazione della melodia portante attraverso un arrangiamento orchestrale, ora sfociano piuttosto in lividi sfoghi strumentali, nei quali sono chitarra elettrica e batteria a dettare legge.Proprio questi accessi d’ira, preziosi per movimentare l’ascolto ed ampliare lo spettro emotivo dipanato dalla(oltre che funzionali alla “trama”, poiché sottolineano i tormenti del protagonista narratore), segnano il principale punto di discontinuità col morbido predecessore.Con ciò non s’intende affatto postulare che le digressioni più riflessive ed intimiste abbiano abbandonato questi lidi.Tutto il contrario, in realtà: in “” l’angelica ugola die –soprattutto- il pianoforte diimperversano, abbigliando brani come “” o “” con vesti eteree e sognanti.Non mancano, da ultimo, colpi di scena e chicche assortite: penso allo spiazzante finale da fumosodi “”, al feeling ipnotico dipanato dall’incipit di “” o alla strumentale “”, brano “da colonna sonora” che mi ha ricordato alcune composizioni di(“” in particolare, se mi passate il nerdismo).Cotante sfaccettature del sound, come scritto in precedenza, conferiscono all’album pelle coriacea e carattere scorbutico: si concederà un po’ alla volta, e solo ad alcuni di voi.I meno pazienti, con ogni probabilità, finiranno per irretirsi di fronte all’assenza di quel crescendo da pelle d’oca, di quella linea vocale che fa scendere la lacrimuccia, di quelche apre uno squarcio di malinconia nel petto cui glici avevano abituati sin dal primo ascolto.Per quanto mi riguarda, sento che con “” stiamo pian piano iniziando a capirci, e posso pertanto supporre che quel voto a margine, con lo scorrere delle settimane, sia destinato ad aumentare.D’altra parte ad oggi non me la sento, in piena onestà intellettuale e nonostante l’amore spassionato che mi lega a questo gruppo, di spingermi più in là di così.Nel contempo, sarebbe ingeneroso limitarsi ad accatastare l’album nel mesto scaffale deinon all’altezza delle opere prime.Seppur inferiore rispetto a “”, infatti, “” possiede diversi spunti di estremo interesse, e rifulge comunque di una luce che solo le grandi band sono in grado di irradiare.