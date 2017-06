Giunti al sesto lavoro in studio, gli olandesici avvisano un po’ pomposamente di essere tornati ( l’ultimo lavoro è del 2009 ) per dimostrarci “Al di là delle frasi ad effetto, bisogna ammettere che la loro proposta è un furioso Speed / Thrash Metal fortemente debitore verso gruppi quali(in primis), ma ancheche ha quindi le radici ben salde negli ’80 pur suonando moderno.L’aggressività sconfina a volte nel Death con riff iperveloci e serratissimi, assoli dissonanti, drumming furioso e vocals rabbiose che ricordano Mille Petrozza . I pezzi sono tutti velocissimi e trasudano violenza, a cominciare dall’opener “” con l’urlo disperato di Tom Van Dijk in poi abbiamo 12 proiettili impazziti che per fortuna godono di un songwriting ispirato ed una esecuzione impeccabile per il genere proposto. “” parte piano per poi diventare subito furiosa, le successive “” ( che ricorda un po’ “”),””, “” e “” sono dei pugni in faccia con un riffama che non lascia respiro, il muro di suono creato dai Dead Head è impenetrabile, “prosegue il discorso e ha l’effetto di un treno impazzito che irrompe in una stazione, “” gode di qualche rallentamento, stop and go ma rimane di Slayeriana ferocia. La furia che finora ha accompagnato le canzoni e’ stemperata da “”, traccia completamente acustica, ma è subito un comeback ai Kreator più maligni con “” che alterna accelerazioni a rallentamenti; chiudono “” e “”, velocissime e martellanti nel loro riffama ibrido fra Kreator/SlayerNon sono in grado di dire se quello proposto daisia “” ma se cercate violenza e rabbia sonore, nonché una esecuzione impeccabile, questo disco fa sicuramente al vostro caso.