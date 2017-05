Legati ai 70' nell'impostazione musicale ma anche debitori verso uno stoner/sludge dalle forti tinte metal, isono ormai giunti alla loro sesta fatica discografica riconfermando con questo "" la bontà della loro proposta.Suoni ruvidi, chitarre pastose, assoli praticamente inesistenti, sezione ritmica col basso pulsante in primo piano, vocals minimali di Mikey Tucker ed un songwriting essenziale ma dotato di una forte carica, dall'iniziale titletrack supportata da un energico riff, passando per l'headbanging di "" caratterizzata da accelerazioni e rallentamenti continui, da "un up tempo con il classico riff ficcante ed ossessivo, dall'andamento quasi ipnotico e dal chorus da cantare a squarciagola, "" è veloce e tirata e ricorda nel riff "" dei" è ripetitiva nella melodia pur avendo il finale live con tanto di urla della folla, con "abbiamo una ritmica prettamente hard rock, "" inizia con una batteria veloce rimanendo tirata sino alla fine coi suoni pastosi e grezzi delle chitarre, "" è un proiettile hard/metal dal chorus incalzante con anche qui i riff di chitarra a farla da padrona, "" gode di un crescendo dalle tinte quasi doom ma si perde in un chorus troppo monotono, chiudono "" e "", lenta ed ossessiva con una potente accelerazione nel bridge centrale la prima, dall'andamento punk la seconda ( che è una cover di un brano di di Kylie Minogue ).Carica, melodie dirette e senza fronzoli ed una vena goliardica di fondo sono gli elementi del muro di suono della band australiana, prendere o lasciare.