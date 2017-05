L'instancabile(Frost*, It Bites, Arena, Kino) ha trovato anche il tempo di dare un seguito al primo album marchiatodatato 2015. La saga dell'Astronauta (prevista dal chitarrista come una trilogia formalmente "slegata") giunge qui al secondo capitolo con questo, che vede il nostro protagonista risvegliarsi dopo un lungo sonno criogenico in un ambiente dove si ritrova circondato da uomini con teste di animali.Senza voler entrare nel merito delle scelte liriche di, si può tranquillamente dire che il sound di questo full-length si rifà in modo palese alle band sopraccitate, aggiungendo (senza troppa convinzione) alcuni elementi che dovrebbero caratterizzarne l'originalità.L'iniziale, sintetica e narrata, sfocia nella discreta, a cavallo tra gli ultimi Frost* e i Genesis diparte dal riff didi(o didei Massive Attack se preferite) per evolvere rapidamente in un brano più solare e progressivo (soprattutto nella parte strumentale). La ballad pianisticaè il primo di una serie di tributi all'opera di, mentrenon può non ricordare i brani più tirati degli Arena.si distingue per l'intermezzo denso e carico (, che vorrebbe emulare, mi sembra spesso invadente, ma probabilmente è una mia impressione) e prelude alla più anonima, salvata giusto dall'ottimo solo di. Nella squisitasi sente ancora l'influenza del primo frontman dei Genesis, ma è la titletrack la vera sorpresa di quest'opera: otto minuti epici e sinistri, con armonie che si rifanno tanto aquanto ai King Crimson di(sarà l'abuso del modo lidio), con un pizzico di(ascoltare per credere). Daemerge il groove di, prima della bella apertura centrale che ci porta alla conclusiva e inaspettata, epilogo dal carattere sinfonico e cinematografico.In conclusione: ci sarà pure un motivo seè ancora in attività dopo tutti questi anni, no?