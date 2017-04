Alla faccia dell'operazione retrò.Non che la cosa mi dispiaccia, capirai, parlando del sottoscritto ogni cosa del passato viene ammantata da un'aura gloriosa ma non mi attendevo una cosa così spudorata, pienamente celebrativa e derivativa del metal anni '80 che fu, senza un minimo di iniezione di farina del loro sacco.Beh, ottimo: la cosa non mi disturba minimamente e se una band, seppur giovane, si limita a riproporre BENE stilemi musicali di mio gradimento, beh grande festa a casa Grazioli. Benchè il nostro Cafo lo avesse benedetto a pieni voti , non avevo mai avuto modo di ascoltare il debutto dei nostri datato 2014 ma è evidente che non sia andato male, dato che una label come laha dato possibilità a questi svedesoni di ripetersi con questo "", a cui mi sono approcciato con curiosità ed interesse.Francamente dubito chee gli altri bislacchi componenti deiabbiano questa fede integerrima nel passato piuttosto che nello sfruttamento di questo revanscismo che ora va tanto di moda ma tant'è, gli concederò il privilegio del dubbio.Tuttavia "With Primeval Force" è "solo" un buon disco: intendiamoci, è godibilissimo, presenta qualche spunto davvero da brivido, ci fa rituffare (perlomeno a noi 40enni) a pieni polmoni nelle atmosfere ottantiane, un po' malinconiche, un po' orrorifiche, non così death tout court come pensavo, anzi largo spazio è dato a melodie sempre eleganti ed efficaci, assoli e giri di chitarra cari a quelli che hanno fatto la fortuna dei(vedi la sparata di "") ed ambientazioni quasi di epic metal ottantiano, in un calderone forse un po' confusionario ma di sicuro interesse, che non puo' non colpire tutti coloro sono ancora innamorati di quella scena e di quegli indimenticabili anni.Probabilmente i nostri hanno corretto un po' il tiro rispetto a quello che pareva un debutto totalmente incentrato sul death metal, a quanto perlomeno ho avuto modo di leggere: non so se rammaricarmi o gioirne ma certamente questo "With Primeval Force", oltre ad essere un disco a dir poco registrato e confezionato con il massimo della cura, è un lavoro che, a prescindere che si creda nella loro buona fede o meno, suscita interesse non solo per cosa si propone ma per come lo si propone.Qualità, professionalità, revival, musica: quando non ci sono prosopopee di innovazione, non possiamo chiedere di meglio.