Ammetto di essermi avvicinato aglisoprattutto in virtù del loro legame con i Motorpsycho, un gruppo che, sebbene negli ultimi anni abbia un po’ perso di vista (anche a causa della sua inusitata prolificità …), considero molto importante per come ha saputo coniugare spesso in maniera geniale tradizione e innovazione, assorbendo molteplici influenze in una visione artistica sconfinata e totalizzante.In questo modo ho scoperto unamaggiormente “rigorosa” nelle scelte stilistiche eppure in grado di inglobare numerose suggestioni musicali in un agglomerato sonoro che prevedee psichedelia, filtrando poi il tutto attraverso la lente di una cospicua personalità propria.Oggi che il vincolo con gli autori dei favolosi “” e “” si limita alla presenza del batteristanon è più della partita esecutiva) i norvegesi sembrano voler accentuare l’aliquota “metallica” della loro proposta, riducendo gli influssi progressivi senza rinunciare alle dilatazioni liquide, alle scoriee alle digressioni “alternative”.”, attingendo al consueto gusto per l’iperbole comparativa di tipo “giornalistico”, suona dunque come una sorta di fusione tra Foo Fighters, MC5, Diamond Head, Monster Magnet, Grank Funk, Iron Maiden e Dust, il tutto “frullato” vorticosamente con una disinvoltura e un’autenticità davvero rara.L’arrembante, ruvida e ammaliante opener “” è un efficace “biglietto da visita” del contenuto del disco, “” e la devastante “” (gran pezzo!) enfatizzano ulteriormente ildibritannico dei nostri, mentre la melodia straniante e liquida di “” evoca ambientazioni di visionaria serenità, seguite dalle scosse catartiche e ammiccanti di “”, una “roba” che piacerà di sicuro anche agli estimatori di” è una densa e colloidale eruzione psichedelica di formidabile tensione espressiva, “” aggiunge i Thin Lizzy ai “buoni maestri” della formazione nordica e “” scava i sensi con unaddirittura di natura Priest-, concludendo in maniera avvincente quarantuno minuti di puro godimento sonico.Forse leggermente meno “sorprendenti” che in passato, glisi confermano grandi interpreti di quel suono “classico” ancora capace, nelle mani “giuste”, di indurre l’astante a ridimensionare, nelle sue valutazioni da, l’importanza della componente squisitamente “rivoluzionaria” della questione … un gran bel risultato, direi …