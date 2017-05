Terzo album e terzo cambio di etichetta (ora) per i nostrani, collettivo dedito a un power/folk/symphonic metal ispirato tanto dall'epica morriconiana quanto da band più "tradizionali" del calibro di Finntroll, Wintersun e Blind Guardian.L'originale mix è indiscutibilmente riuscito, grazie anche alla produzione pulita del sempre ottimo(DGM, Secret Sphere). Per quanto riguarda il songwriting, invece, penso che ci sia ancora qualche (piccolo) margine di miglioramento. Non che i brani non siano scritti bene, tutt'altro, ma tendono ad assomigliarsi un po' tutti per soluzioni e arrangiamenti, con una coerenza che rischia talvolta di sfociare nella ripetitività.La battagliera, con il violino protagonista, sfocia in, brano sfaccettato a metà strada tra power e folk, impreziosito dall'ottima performance die dalle orchestrazioni azzeccate e mai invadenti di scuola "spaghetti western". Sulla stessa lunghezza d'onda si muove, con il suo piglio un po' "pirate metal", prima di, vero e proprio tributo alle colonne sonore "del genere", dasi distingue per gli ottimi intrecci chitarristici dell'incipit, mentre la breve e strumentaleprelude alla più teutonica (leggasi Blind Guardian), con il suorange dinamico che va dall'acustico al blast beat.ha qualcosa di progressivo nella struttura e nella scelta timbrica (c'è qualche tastiera in più) e ci conduce alla conclusiva, brano che con i suoi pregevoli contrappunti vocali e con l'inaspettata coda corale/strumentale rievoca le sonorità dei Rhapsody "de 'na vorta".Ascolto consigliato? Sicuramente sì...