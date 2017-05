Prendete i connazionali Angra (erasopratutto), i Symphony X (la "cafonaggine" diin particolare) e "un poco di zucchero" di scuola Ten e avrete una panoramica abbastanza completa della proposta musicale dei brasilianiGuidati dalla più che discreta, i nostri danno solo oggi un seguito all'apprezzato(datato ormai 2013) con un semi-concept che ruota intorno alla ricerca della pace interiore che ognuno di noi va inseguendo ogni giorno.Dopo l'immancabile introduzione strumentale dal piglio sinfonico (), la formazione carioca parte subito in quarta con, brano che deve molto a dischi come, con la rossa vocalist sugli scudi. Il rifframa dinon può non ricordare la band di, prima della riuscita divagazione hard rock di, con l'hammond in evidenza.è la prima ballad del lotto e si muove a cavallo trae un hit a scelta di. L'incipit di(titolo originalissimo, ma pure gli altri non scherzano) sembra preso da un brano dei Whitesnake, ma è solo una questione di tempo prima di tornare nella "comfort zone" degli artisti di cui sopra.tributa la scuola power teutonica e ci aggiunge un break marcatamente prog, in totale contrasto con la successiva (e altalenante), seconda "suicide ballad" stavolta lasciata al pianoforte. La lunga (ma scorrevole) titletrack che chiude l'opera è un brano più propriamente progressivo (un po', un po') dove le timbriche e "le intenzioni" dei soli richiamano in modo abbastanza inequivocabile (colpo di scena) il "teatro del sogno".Per quanto riguarda la produzione si poteva sicuramente fare di meglio, ma sulle composizioni il giudizio è indiscutibilmente positivo. Forza e coraggio(soprattutto il secondo)...