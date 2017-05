È indubbiamente godibile questo esordio dei. Nati come band tributo di(e si sente), la band ha poi deciso di iniziare a scrivere musica originale coniugando l'hard rock progressivo degli Anni Settanta con l'heavy metal degli Anni Ottanta (un "uovo di Colombo" da cui presero spunto, tempo addietro, anche i Presto Ballet).L'inizialeparla da sè: hammond in primo piano, ritornelli di chiara matrice Eighties, strumentali elaborati (ma non troppo) che hanno qualcosa dei Kansas e dei Dixie Dregs. La semplicità armonica e il muro di cori dimi hanno ricordato gli Uriah Heep, mentretrasuda heavy metal da ogni poro (e guarda casa qui le tastiere di defilano).mette insieme un po' troppi elementi (groove bluesy, Maiden, prog) senza dosarli a dovere, in totale contrasto con la successiva, a cavallo tra, dal ritornello ultra-epico.rimanda ancora alla "vergine di ferro" e si distingue per il basso in primo piano (la parta in slap si poteva comunque evitare), facendo il paio con, metal con davvero pochi fronzoli., se non fosse per le chitarre estremamente ruvide, potrebbe ricordare il prog dio dei Transatlantic, così come la successiva, con i suoi synth vintage posti su un tessuto prettamente heavy (da manuale il break strumentale). La titletrack chiude il full-length lasciando un po' di amaro in bocca per le tante idee sviluppate così così (echi della, momenti sinfonici/Seventies, altri puramente maideniani, il tutto in poco più di 4 minuti). Peccato.non è di certo un capolavoro, ma è un disco che si ascolta volentieri: che siate appassionati di hard rock, di prog rock o di heavy metal, qui ce n'é per tutti.