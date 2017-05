Glisono francesi e suonano power metal sinfonico alla Nightwish con un pizzico di prog in più: queste sono le informazioni messe a disposizione dei comuni mortali come noi tramite i canali ufficiali. Punto.Per quanto banale, la frase iniziale racchiude però tutta l'essenza di questa band che, quando copia, lo fa benino, ma quando prova a metterci del suo, causa l'inesperienza, convince a metà.si apre con, breve ouverture che ricorda molto da vicinomantiene le promesse delle premesse, facendo trasparire una componente progressiva più pronunciata grazie al lavoro dialle tastiere. La voce disi avvicina a quella diper timbro ma non per spessore, e questo aspetto si riflette soprattutto nella successiva, affine al sound di Stratovarius e Sonata Arctica.inizia come una scontatissima ballad ma, nonostante le riuscite accelerazioni centrali, l'ascolto risulta pesante a causa dei continui "stop & go"; stesso discorso è applicabile alla seguenteè tanto canonica (cassa in sedicesimi e ritornello "ritornelloso") quanto scorrevole, e anticipa, filler che si distingue solo per il break pianistico/virtuosistico.scimmiottaaggiungendoci una poco efficace componente elettronica (data dalla drum-machine), prima di, che sembra presa direttamente dagli scarti di. La titletrack, dieci minuti di cliché del genere (con tanto di rimandi ad), penalizza ulteriormente la valutazione finale che (forse) avrebbe potuto essere un po' più alta. Peccato.Glipotrebbero dire la loro, ne sono convinto. La lezione dai "maestri" l'hanno imparata, ora devono solo riuscire a dare una lettura personale e convincente di un genere sicuramente molto inflazionato... sembra poco?