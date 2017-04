Puntuali come le tasse, si riaffacciano sul mercato i, duo ungherese attivo dal 2005 e dedito a una personalissima, elegante e intrigante forma di musica folk fortemente legata alla terra natale.Se in origine la musica della formazione prendeva spunto soprattutto dalla musica medievale, già dal precedentesi potevano percepire quei caratteri balcanici, quasi tribali, che avrebbero via via attirato sempre di più l'attenzione diL'introduttivaapre le danze con le sue sonorità eteree, i pochi e mirati contrappunti vocali della cantante, gli strumenti etnici, e un incedere ipnotico che sfocia prima in un intermezzo sinistro e ansiogeno e poi in una bella coda pianistica.rimanda a una versione acustica degli Enigma, con i suoi toni cinematografici e il violino in evidenza., un 7/8 che profuma di musica colta, prelude alla breve, impreziosita da elementi di sound design. Dalla dinamica, vera e propria colonna sonora senza immagini, passiamo alla titletrack, dalle armonie spigolose e dalle melodie enigmatiche, dove viene lasciato ampio spazio alle percussioni.è coinvolgente, quasi "ballabile" grazie alle chitarre protagoniste, e anticipa la lunga e meditativa, unico brano del lotto che accosterei con decisione alla musica ambient.Nonostante la breve durata del full-length, l'ascolto non è facile, e questo potrebbe spaventare eventuali avventori. Se state cercandocercate altrove. Ma se il l'obiettivo è un ascolto "diverso dal solito" allorapotrebbe fare al caso vostro...