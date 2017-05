Esordiscono ora, ma i(come spesso capita) hanno origini lontane. È infatti il 2011 quando il chitarrista, noto ai più come “uomo-simbolo” dei Secret Sphere, inizia a fantasticare e a progettare una band hard rock moderna, granitica e disimpegnata allo stesso tempo.Trovati i compagni giusti (su tutti un cantante stratosferico come), alla composizione diviene dedicato il quadriennio 2012-2015, e tutto questo nel segreto più totale.Ed eccoci al 2017, quandoviene conquistata dalla proposta musicale di questi rocker divertenti, “ruffiani” al punto giusto e indubbiamente dotati e coinvolgenti. Lo si capisce già dall’iniziale, un concentrato di suoni heavy, tentazioni glam e strutture semplici ma efficaci che strizzano l’occhio alla musica mainstream.mette insieme ZZ Top e Nickelback, mentre la dinamicaspinge sulla componente dura del sound del combo (c’è spazio anche per un timido break elettronico). La riuscitaconiuga linee vocali teatrali, tastiere e orchestrazioni poco invadenti, anticipando, buon mid-tempo a cavallo tra Anni Ottanta e Novanta.è breve e diretta, e fa il paio con, che proietta il “serpente bianco” nel nuovo millennio.è una ballad che profuma di Skid Row, e contrasta bene con, traccia carica di groove. La sorpresa finale è la cover didei One Republic, qui resa magistralmente con arrangiamenti eterogenei che definirei addirittura “più coraggiosi” rispetto a quanto sentito fino a questo momento.Partono con il piede giusto i, ma sono convinto che il meglio debba ancora venire…