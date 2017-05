Ci sono dischi che "ti prendono" anche se razionalmente non riesci a spiegare il perché. Per quanto mi riguarda,è uno di quei dischi.Il progetto formalmente gothic metal di- accompagnato per l'occasione da(Stormlord, Prophilax, Novembre) alla batteria,(Novembre, Arctic Plateau) al basso e(Arctic Plateau) alla chitarra - anche se difficilmente collocabile (Novembre? Paradise Lost? Katatonia? Mah), trasuda passione e amore per la propria città natale, Napoli, metropoli a cui l'album si ispira e a cui fa costante riferimento nei momenti più propriamente folk/mediterranei (non scomodereima l'idea è quella).L'introduttivaè già di per sé un manifesto: gothic, doom, alternative, folk, voce prima eterea e poi urlata, lingua inglese e italiano, sono dosati con maestria e fanno trasparire, se non delle influenze specifiche, "un'italianità" dal fascino irresistibile.si muove su coordinate gothic/dark più canoniche, prima dell'eroicasi caratterizza per i toni profondi e ipnotici della voce di, mentre la breve e strumentalemi ha ricordato gli episodi acustici degli Opeth di inizio millennio., traccia estremamente sfaccettata, spicca per i caratteri esotici, le timbriche ambient e alcune sonorità più tipicamente metal, prima di sfociare in, brano che a mio parere deve molto al prog italiano degli Anni Settanta., con le sue armonie enigmatiche, tributa un pochino i Pink Floyd e fa il paio con la successiva, progressiva, lisergica ed epica allo stesso tempo.chiude il cerchio aggiungendo un pizzico di dinamicità (e di grunge, azzarderei) a questo mix così originale e intrigante.Un esordio che colpisce, non c'è che dire. Credo chesi ritroverà una bella gatta da pelare con il secondo album...