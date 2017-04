Guarda a volte il caso … giusto un paio di giorni fa, nel tentativo di ripristinare un minimo d’ordine nel “caos cosmico” della mia collezione discografica, mi è capitato tra le mani “” dei Terraplane, che, con l’occasione, ho riascoltato con sommo piacere.Che si sia trattato di un “segno del destino” o meno, ho quindi accolto con altrettanta soddisfazione l’opportunità di valutare il nuovo lavoro, abbastanza inatteso, del gruppo nato dalle ceneri di quell’esperienza e che da anni, tra pause e, allieta tutti gli estimatori dell’di stampo britannico.” è l’ennesima testimonianza della caratura tecnica e interpretativa dei, una formazione che non delude chi nella musica cerca la melodia, l’intensità e “l’anima” di un suono totalmente rigoroso e non per questo apatico e pavido.Una manciata di canzoni dense divi avvolgerà fin dal primo contatto e se avrete la pazienza di andare oltre un ascolto “frettoloso” sono certo che il programma dell’opera riserverà ulteriori appaganti sorprese ai vostri sensi.Sono sufficienti le note vibranti di “” per capire che lainglese non ha perso il suo “tocco” e alimenta con la giustaun canovaccio sonoro trae The Who, e mentre larecupera l’indole pigra e sinuosa del, tocca a “” (impreziosita dalla voce didei Saint Jude) aumentare il coefficiente elettrico, esaltando le doti deinell’antica arte delvenato diLa languida “” riserva scampoli di raffinata emozione, la scalciante “” sconta un pizzico di manierismo fortunatamente subito fugato dalle note contagiose di “”, un rigoglioso saliscendi armonico di notevole suggestione.L’albo prosegue nell’operazione di soggiogamento con il clima vellutato e fumoso di “”, le frizzanti scoriedi “” e con le atmosfere distese di “”, per poi concludersi nelle ammalianti cadenze (ancora una volta con brandelli di The Who nell’impasto sonico) di “” e nell’ardore passionale di “”, risolto con il consueto impareggiabile stile da un sempre ottimorimangono una garanzia nel loro settore di competenza, un esempio di come competenti e smaliziati professionisti riescano a sconfiggere gli effetti deleteri dellagrazie all’amore autentico per certe sonorità, spessissimo date per “spacciate” e invece assolutamente... una bella notizia per i tanti “fedelissimi” e per ogni eventuale nuovo adepto.