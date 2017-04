Come ben sanno gli estimatori del loro esordio "“, isi rivolgono al versante più “leggero” dell’melodico e questo “” non fa che confermare la loro grande ammirazione per Toto, Foreigner, Michael Thompson Band e Chicago.Un’inattaccabile nobiltà ispirativa che però, almeno nelle mie valutazioni, non riesce a spingere i tedeschi verso ildel genere (quello raggiunto, tanto per fare qualche esempio emblematico, da Work Of Heart e State Of Salazar …) e che ce li riconsegna ancora una volta nelle vesti di dignitosi interpreti del“adulto”, tecnicamente preparati eppure un po’ evanescenti sotto il profilo emotivo.Composizioni piuttosto godibili e tuttavia anche altrettanto epidermiche caratterizzano il programma di questo secondo lavoro, moderatamente variegato nei temi e non sempre perfettamente focalizzato nelle intenzioni stilistiche.Così, se le atmosfere vaporose di “” rappresentano un avvio incoraggiante e il vellutodi “” fa sperare in qualcosa di ancora più gustoso, le successive “” e “”, sebbene piacevoli (la prima, in particolare), mancano del guizzo necessario a trasformare una “bella canzone” in un agglomerato indimenticabile di note.La pulsante ed enfatica “” riporta l’albo in territori maggiormente appassionanti, mentre “” torna a farlo precipitare in un limbo “dorato” fatto di un’effimera gradevolezza.Andiamo meglio con le bollicine esplicitamente griffate Toto di “”, le armonie soffuse di “” (impreziosita dalla chitarra di) e la Journey-”, “” è nuovamente abbastanza anonima e “”, pur senza strabiliare, piace per il suo contagioso dinamismo.Una personalità latente e, soprattutto, unnon sempre adeguatamente incisivo collocano, al momento, iin una posizione un po’ staccata dall’eccellenza del settore … rimangono le consistenti qualità di un buon gruppo che dovrà impegnarsi strenuamente per colmare unimportante ma non del tutto proibitivo.