Annoverati tra gli esponenti piu' in mostra della scena glam rock svedese, isono giunti al quinto disco in studio dopo l'esplosivo live dell'anno scorso.Devo subito dire che questo nuovo "" è un lavoro con luci ed ombre; non si tratta di un brutto album, assolutamente, ma mi aspettavo qualcosina in più.Il classico "comeback" alle sonorità ottantiane, quando i Crue più sanguigni imperversavano nel Sunset Boulevard californiano, è sempre il filo conduttore delle 10 canzoni, però questa volta la carica, la vitalità e lo spirito ribelle del Glam sono stati rappresentati con meno vigore e meno convinzione a mio parere.Sopratutto è la freschezza del songwriting (da sempre l'arma vincente dei Crazy Lixx) che quì è un pò appannata; la band sembra girare in tondo senza affondare se non solo in alcuni brani "", lentone di Kissiana memoria, "" up tempo con un chorus avvincente, "" che nonostante non faccia sfracelli come ci si potrebbe aspettare da un opener, è sostenuta da una buona melodia," e "" che hanno un ritmo e riff azzeccati.Un pò noiosette risultano composizioni quali "" dal chorus stucchevole, "" che non convince, fra lento ed elettrico, "lento acustico che si fa ascoltare ma che si dimentica abbastanza facilmente col tempo, mentre il ritmo si alza con" un hard rock melodico ma non troppo, "" chiude il lavoro senza infamia nè lode.Il cantante, rimane il vero mattatore, col suo verso un po' a Joe Elliot ed un po' a Paul Stanley, mentre le nuove ascemacinano riff frizzanti ma tutto sommato innocui, con melodie un pò troppo "easy" che fanno riferimento ai soliti noti (), e questo non rappresenterebbe un problema se solo il risultato finale fossero ottime canzoni con grandi chorus, cosa che non sempre succede.Insomma se con "" iriconfermano da un lato le buone capacità esecutive, dall'altro l'atmosfera vintage cui ci avevano abituato col top album "" del 2010, risulta un pò sbiadita. Peccato, perchè questo gruppo rimane tra i più validi esponenti del Glam europeo.