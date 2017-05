Dopo gli Spectral Lore , suo progetto solista e dopo i Locust Leaves , nel cui debut album suona la chitarra solista, torniamo ad occuparci di, poliedrico musicista greco, che, in collaborazione con lo storico vocalist, riporta in vita il suo primo gruppo, i, con il qui presente, secondo album dei Nostri dopo l'esordio omonimo uscito ormai sette anni fa.A completare la formazione troviamo dietro le pelli(Alkaloid, Blotted Science, Ex-Obscura, Ex-Necrophagist) la cui scelta evidenzia il "taglio" tecnico che idanno al loro melodic/epic black death metal di chiara matrice (e anima) greca e dall'ampio spettro espressivo vista la molteplicità di influenze diverse che si porta dietro.è un album complesso, potente, battagliero e dalla prorompente carica epica (la copertina è un indizio evidente) che si sposa perfettamente con il concept lirico che trae spunto dalla omonima novella, ancora inedita e scritta dallo stessoche la rilascerà a breve, in cui vengono descritti, su uno sfondo fantasy medievale, i diversi livelli di coscienza che un soldato scopre circa la guerra e le sue implicazioni.Proprio "guerra" è, a mio parere, la parola più idonea a descrivere l'album: il suo incedere, le sue bellissime melodie medievaleggianti, la sua forza, le strutture stesse danno tutte l'idea e la sensazione di essere in battaglia, di trovarsi in mezzo ad un campo dove eroici soldati sono pronti ad affrontarsi fino alla morte per difendere i loro ideali.Attenzione però: inon ci offrono musica "guerresca" dal taglio banale come potrebbero fare gli Amon Amarth (i cui sostenitori spero mi perdonino per quello che ho appena scritto), ma si impegnano nella costruzione di brani intricati, variopinti, arrangiati con una cura fuori dall'ordinario, suonati con grande perizia e ricchissimi di tanti dettagli, sia a livello strumentale, sia a livello vocale (è davvero straordinario), tutti elementi che concorrono a creare una musica quasi progressive, eroica ed intelligente che, certamente, ha bisogno di attenzione per essere apprezzata in profondità sebbene, e questo è un grande pregio, essa sappia essere anche diretta ed immediata.Insomma,è un gran bel disco (lanon sbaglia mai!) che tutti gli amanti delle atmosfere epiche, delle spade e delle armature non avranno problemi ad amare.Non vi resta, dunque, che indossare le armature di cui sopra e scendere in battaglia al suono di veri e propri inni come la devastante title track o l'antemica, oppure perdervi nell'emozione di uno splendido affresco di pura poesia come, sicuri che, in ogni caso, sarà sempre la grande musica a cavalcare al vostro fianco.