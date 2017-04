Si può essere rockofili “maturi” e scafati, ma è innegabile che ascoltare un disco dal vivo a cui in qualche modo si è “contribuito” provoca sempre un’emozione speciale.Se poi si tratta di uno dei tuoi (tanti) “eroi personali” che mai avresti immaginato di vedere “de visu”, appare ancora più chiaro l’approccio con cui il sottoscritto ha affrontato “” dei favolosi, registrato nel 2016 durante quell’evento straordinario denominato(a proposito ci siamo quasi per la nuova edizione … pronti all’ennesima scorpacciata di?).Rivivere le intense sensazioni di quel 23 aprile è sicuramente un “valore aggiunto” per i molti estimatori del gruppo accorsi aldi Trezzo sull'Adda e ciononostante questo lavoro si dimostra straordinariamente coinvolgente anche per chi se lo è “colpevolmente” perso in quell’indimenticabile serata.Innanzi tutto è da sottolineare l’ottima prova complessiva della(aiutata, a onor del vero, da un numero considerevole di basi pre-registrate …), con unsugli scudi, unsempre graffiante e le tastiere dell’ospite(degli H.E.A.T .) a supportare con sensibilità e misura arrangiamenti variegati ed effervescenti.Subito dopo è necessario rilevare l’efficacia di una scaletta irresistibile, suddivisa con oculatezza tra il glorioso “passato” degli svedesi e il loro brillante “presente”, lungo un percorso sonoro che li ha designati un caposaldo della scena scandinava melodica e li ha mantenuti, pur all’interno di unassolutamente riconoscibile e coerente, lontani dall’autocompiacimento retrospettivo.Accade così che il clima melodrammatico e denso delladell’ultimo studio album “” si mescoli ad arte con i guizzi Zeppelin-di “”, mentre la spumeggiante “” esalta i sensi e la passionale “” li blandisce senza sterili sdilinquimenti.I più “nostalgici” gioiranno per le smaglianti esecuzioni di “” (cantata a gran voce dal pubblico … e tra di loro ... c’ero anch’io, nè!), della scattante “” e della fascinosa “”, e tuttavia sono certo che anche il più intransigente e malinconico di loro non potrà che esaltarsi per l’esotica tensione emotiva di “” o ancora per l’a “presa rapida” di “”, per il ruggitodi “” o per la spigliata ruffianeria di “”.Insomma, se avevate bisogno di un’altra conferma tangibile del colossale valoredei, incapace di accusare il benché minimo segno “d’usura”, “”, rappresenta un’occasione imperdibile … catapultatevi subito all’acquisto!