" risale ormai ad un paio di anni fa, ma un po' perché all'epoca non aveva ricevuto le attenzioni del caso (perlomeno da queste parti) e soprattutto per ricordare a tutti che non erano finiti nell'oblio, iriportano alla nostra attenzione il loro primo e (per ora) unico album, e allo stesso tempo hanno preso parte a un paio di festival.Un interessamento che questa formazione svizzera conferma di meritare, visto che imettono subito in mostra i muscoli ringhiando già da "" (che segue l'intro di routine "") e dalla seguente "", episodi tra Thrash e Death, con vocals in growling e in screaming e degli interessanti passaggi di chitarra chepiazzano sul martellamento continuo del drummerNon stupisce così trovare influenze slayerane nello scorrere una "" o nelle pieghe della più meditata (almeno nelle sue prime battute) titletrack, come pure all'altezza della spedita "o della conclusiva "", con rimandi ai primi Blood Feast o Destruction. Non manca nemmeno una bella spazzolata di Exodus su "" e pure qualche fugace escursione nel Black Metal con la riuscita e articolata "", soprattutto trovo davvero efficace "": cattiveria, un pizzico di fantasia, voglia di far male.Il tutto con un taglio spiccatamente ottantiano, cui ha sicuramente contribuito il lavoro dietro al banco della regia da parte di, ex chitarrista degli Holy Moses e ora quotato produttore.Ma questo non toglie che ici mettano anche molto del loro.