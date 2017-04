Non tutte le ciambelle riescono col buco. E nel caso deiho più di una perplessità pure sulla ciambella...Sulla carta il nuovo supergruppo formato da(ex-DGM, Claudio Simonetti) e da(Vivaldi Metal Project, TwinSpirits) doveva funzionare a meraviglia, ma questoha alcuni limiti oggettivi (una produzione così così, brani eccessivamente eterogenei e disorientanti) e altri su cui potremmo comunque discutere a lungo (linee vocali poco incisive, un basso che definire "in primo piano" è un eufemismo).Suc'è poco da dire, trattandosi di alcuni secondi di "delirio di onnipotenza" del buonè una suite per violoncello di Bach,non so, ma potrebbe essere sempre una citazione di musica colta). La title-track attacca come un brano di, prima di un'evoluzione heavy che "ringhia ma non morde", con unpiù attore che cantante "tout-court".ha elementi dei Maiden e dei primi Queensrÿche, ma la scorrevolezza è ancora un miraggio (e il solo dinon aiuta), e prelude alla complessivamente riuscitadove le tentazioni sintetiche ben si sposano con il groove del brano.è incerta sulla strada da percorrere (l'incipit è thrash ma il prosieguo è moderno e martellante), mentremostra il lato più glam/punk deie spicca per il breve solo ditributa i Police prima di trasformarsi in una bordata heavy/thrash che sfocia nella più coerente e canonica, senza però impressionare più di tanto. Insi percepiscono echi heavy, doom, blues (e un pizzico di Beatles), in totale antitesi con la successiva, disimpegnata ma dal break di scuola Muse, con il costante "ruggito" diin sottofondo. Mah.Si può vedere il bicchiere mezzo pieno e dire che la prossima volta non potrà che andare meglio...